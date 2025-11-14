DAX 24.959 -1,3%ESt50 5.926 -1,7%MSCI World 4.509 -0,1%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 80.133 -0,6%Euro 1,1643 +0,5%Öl 64,14 -0,1%Gold 4.673 +1,7%
Marktkap. 88,38 Mrd. EUR

KGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
Jefferies & Company Inc.

Zurich Insurance Hold

17:16 Uhr
Zurich Insurance Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zurich angesichts eines neuen Übernahmeangebotes für Beazley auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Die Ankündigung von Zurich, bereits zwei Offerten zum Kauf von Beazley unterbreitet zu haben, überrasche, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte diese Überraschung im Nachhinein so groß auch nicht sein vor dem Hintergrund des während des Investorentags hervorgehobenen Spezialversicherungsgeschäfts. Das Angebot sei fair, die strategischen Gründe dahinter logisch und eine 56-Prozent-Prämie sei für gewöhnlich genug, um den Deal zu empfehlen. Andererseits hätten sich Übernahme-Bewertungen im letzten Zyklus in der Spanne eines Kurs/Buchwert-Verhältnisses von 1,6 bis 2,5 bewegt. Beazley als Marktführer sei da mit einem Wert von 2 womöglich nicht so hoch bewertet, wie es sein könnte./rob/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 09:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 09:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

