Beazley-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Übernahmeangebot von Zurich

19.01.26 14:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Beazley PLC
13,00 EUR 3,75 EUR 40,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
570,00 CHF -7,20 CHF -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Ian Walker

DOW JONES--Die Aktien des Spezialversicherers Beazley sind auf ein Allzeithoch gestiegen, nachdem die Zurich Insurance Group bekannt gab, dass sie einen Plan zum Kauf des in London börsennotierten Unternehmens für 7,67 Milliarden Pfund unterbreitet hat.

Die Beazley-Aktie sprang im frühen Nachmittagshandel um 335 Pence bzw. 41 Prozent auf 11,55 Pfund. Die Papiere der Zurich Insurance gaben hingegen um 1,2 Prozent auf 570,20 Schweizer Franken nach.

Zurich hat nach Angaben vom Montag 1.280 Pence pro Aktie geboten, was einem Aufschlag von 56 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag von 820 Pence entspricht. Das aktuelle Gebot folgt laut Zurich auf einen bereits am 4. Januar unterbreiteten Vorschlag von 1.230 Pence pro Beazley-Aktie. Durch eine Fusion würde ein Spezialversicherer mit gebuchten Bruttoprämien in Höhe von 15 Milliarden Dollar entstehen.

Gemäß den britischen Übernahmeregeln hat Zurich bis zum 16. Februar Zeit, entweder ein formelles Kaufangebot für Beazley abzugeben oder von dem Vorhaben Abstand zu nehmen.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2026 08:54 ET (13:54 GMT)

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

DatumRatingAnalyst
14:06Zurich Insurance UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.01.2026Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.2026Zurich Insurance HoldDeutsche Bank AG
17.12.2025Zurich Insurance SellUBS AG
08.12.2025Zurich Insurance UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.01.2026Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.10.2025Zurich Insurance BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.01.2026Zurich Insurance HoldDeutsche Bank AG
06.12.2025Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
18.11.2025Zurich Insurance Equal WeightBarclays Capital
18.11.2025Zurich Insurance HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025Zurich Insurance Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14:06Zurich Insurance UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.12.2025Zurich Insurance SellUBS AG
08.12.2025Zurich Insurance UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.11.2025Zurich Insurance VerkaufenDZ BANK
06.11.2025Zurich Insurance SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zurich Insurance AG (Zürich) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen