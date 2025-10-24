DAX 24.240 +0,1%ESt50 5.675 +0,1%MSCI World 4.377 +0,1%Top 10 Crypto 15,78 +6,0%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.745 +1,3%Euro 1,1626 +0,0%Öl 65,81 +0,2%Gold 4.070 -0,2%
Zurich Insurance Aktie

616,00 EUR +4,20 EUR +0,69 %
FSE
564,85 CHF -3,37 CHF -0,59 %
BRX
Marktkap. 87,28 Mrd. EUR

KGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919

ISIN CH0011075394

Symbol ZFSVF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Zurich Insurance Buy

08:26 Uhr
Zurich Insurance Buy
Aktie in diesem Artikel
Zurich Insurance AG (Zürich)
616,00 EUR 4,20 EUR 0,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Zurich mit einem Kursziel von 642 Franken auf "Buy" belassen. Michael Huttner sieht drei gute Gründe, nun bei dem Versicherer einzusteigen. Nach der im Branchenvergleich unterdurchschnittlichen Kursentwicklung sei die Aktie jetzt attraktiver als zu Jahresbeginn, schrieb er in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Dazu dürfte der Investorentag am 18. November ein wichtiger Kurstreiber werden, und der starke Zwischenbericht von US-Konkurrent Chubb lasse positive Rückschlüsse auf die Quartalszahlen der Schweizer am 6. November zu./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland

Zusammenfassung: Zurich Insurance Buy

Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
642,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
567,80 CHF		 Abst. Kursziel*:
13,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
564,85 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
13,66%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
552,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

08:26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.25 Zurich Insurance Equal Weight Barclays Capital
17.10.25 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.25 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

finanzen.net Zuversicht in Zürich: SLI zum Handelsende im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel: SMI letztendlich auf grünem Terrain
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI in Rot
finanzen.net Börse Zürich: Pluszeichen im SLI
finanzen.net Keine Impulse: SMI am Freitagmittag zwischen den Vorzeichen
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SLI klettert mittags
finanzen.net Handel in Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels in Grün
finanzen.net Handel in Zürich: SLI zeigt sich zum Start fester
PR Newswire Chubb, Zurich, National Indemnity Launch Excess Casualty Facility
EQS Group Zurich Resilience Solutions and GoImpact Capital Partners forge strategic alliance to bolster climate resilience across Asia Pacific
