Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 87,28 Mrd. EURKGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
Zurich Insurance Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Zurich mit einem Kursziel von 642 Franken auf "Buy" belassen. Michael Huttner sieht drei gute Gründe, nun bei dem Versicherer einzusteigen. Nach der im Branchenvergleich unterdurchschnittlichen Kursentwicklung sei die Aktie jetzt attraktiver als zu Jahresbeginn, schrieb er in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Dazu dürfte der Investorentag am 18. November ein wichtiger Kurstreiber werden, und der starke Zwischenbericht von US-Konkurrent Chubb lasse positive Rückschlüsse auf die Quartalszahlen der Schweizer am 6. November zu./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Zurich Gruppe Deutschland
Zusammenfassung: Zurich Insurance Buy
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
642,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
567,80 CHF
|Abst. Kursziel*:
13,07%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
564,85 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
13,66%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
552,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|08:26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|17.10.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|17.10.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.06.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.04.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|15.07.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|20.10.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|08.10.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital