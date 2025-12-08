Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unilever von 5050 auf 5150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Tom Sykes passte seine Prognosen für den Konsumgüterkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die Abspaltung von Magnum Ice an./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

