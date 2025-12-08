Unilever Aktie
Marktkap. 125,04 Mrd. EUR
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unilever von 5050 auf 5150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Tom Sykes passte seine Prognosen für den Konsumgüterkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die Abspaltung von Magnum Ice an./edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Buy
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
51,50 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
48,24 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,39 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|13:16
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|10.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|10.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|10.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|06.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|24.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.