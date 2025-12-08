DAX 24.169 +0,2%ESt50 5.737 +0,5%MSCI World 4.432 +0,2%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.103 -2,0%Euro 1,1716 +0,2%Öl 61,46 -1,7%Gold 4.218 -0,3%
Unilever Aktie

48,34 EUR -2,48 EUR -4,88 %
STU
43,90 CHF -0,52 CHF -1,18 %
BRX
Marktkap. 125,04 Mrd. EUR

WKN A0JNE2

ISIN GB00B10RZP78

Symbol UNLYF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unilever von 5050 auf 5150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Tom Sykes passte seine Prognosen für den Konsumgüterkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die Abspaltung von Magnum Ice an./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever Buy

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
51,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,24 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,39 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

13:16 Unilever Buy Deutsche Bank AG
10.12.25 Unilever Overweight Barclays Capital
10.12.25 Unilever Sell UBS AG
10.12.25 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
09.12.25 Unilever Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Unilever plc

dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Unilever klar im Plus nach Abspaltung von The Magnum Ice
dpa-afx Magnum Ice Cream-Aktie verliert: Abspaltung von Unilever ohne große Wellen
finanzen.net Magnum Ice Cream-Aktie pendelt um Referenzpreis: Unilever-Spin-off begeht ersten Handelstag
finanzen.net Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich schwächer
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Montagshandels schwächer
finanzen.net Unilever Aktie News: Anleger setzen Unilever am Nachmittag unter Druck
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 liegt am Montagnachmittag im Minus
RTE.ie Unilever to sell snack brand Graze to Candy Kittens owner
Financial Times Unilever says Ben & Jerry’s chair no longer suitable for board role
BBC Ben & Jerry's co-founder says Unilever blocked Palestine-themed ice cream
FOX Business Ben & Jerry’s co-founder says Unilever 'stopped' ice cream company from creating a 'flavor for Palestine'
BBC Ben & Jerry's co-founder says Unilever blocked Palestine-themed ice cream
RTE.ie Unilever delays Magnum demerger timeline
RTE.ie 99 Problems: Why Ben & Jerry's is at war with Unilever
MarketWatch A Ben & Jerry’s co-founder is quitting. He says Unilever and Magnum have muzzled the ice-cream company’s voice.
