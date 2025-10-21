DAX24.278 +0,1%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.344 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.982 -2,1%Euro1,1630 -0,1%Öl60,75 -0,3%Gold4.298 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal: DAX startet wenig verändert -- Asiens Börsen in Grün -- Spekulation über Partnerschaft von ams und Meta
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback und heben den Daumen Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback und heben den Daumen
Apple-Aktie: iKonzern verdoppelt Bug Bounty-Belohnungen - neue Target Flags sollen Fehlersuche erleichtern Apple-Aktie: iKonzern verdoppelt Bug Bounty-Belohnungen - neue Target Flags sollen Fehlersuche erleichtern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
IPO

Unilever-Aktie schwächer: Magnum-Börsengang verschoben - wegen US-Shutdown

21.10.25 09:18 Uhr
Unilever-Aktie schwächer: US-Shutdown verzögert Magnum-Börsengang | finanzen.net

Unilever verschiebt die geplante Ausgliederung und Börsennotierung seines Speiseeis-Geschäfts, der Magnum Ice Cream Company.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
53,60 EUR -0,24 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der britische Konsumgüterkonzern verwies bei der Ankündigung auf den derzeitigen Shutdown der US-Regierung. Eine für Dienstag geplante Hauptversammlung, die über den geplanten Spinoff abstimmen soll, soll nach Angaben des Konzerns dennoch weiter stattfinden.

Wer­bung

Das Unternehmen hatte die Notierung von Magnum an der Euronext Amsterdam, der Londoner Börse und der New Yorker Börse ursprünglich für den 10. November geplant.

Unilever teilte weiter mit, der Konzern wolle die Abspaltung noch in diesem Jahr abschließen.

Aufgrund des Shutdowns der US-Regierung werde die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) nicht in der Lage sein, die für die Aufnahme des Handels von Magnum an der New Yorker Börse erforderliche US-Registrierungserklärung für wirksam zu erklären, so Unilever.

Wer­bung

Der Konzern werde nun konkrete Daten zum Spinoff nennen, sobald dies möglich sei. Dies wurde als Risiko in einem Aktionärsrundschreiben, das Anfang des Monats verteilt wurde, aufgenommen, fügte es hinzu.

Eine Aktionärsversammlung, die über die Abspaltung abstimmen soll, ist nach Angaben von Unilever für Dienstag geplant.

In London gibt die Unilever-Aktie zeitweise um 0,54 Prozent auf 46,34 Pfund ab.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Magnum Ice Cream

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Magnum Ice Cream

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Unilever plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
10.10.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.10.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
30.09.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Unilever BuyDeutsche Bank AG
29.09.2025Unilever OutperformBernstein Research
29.09.2025Unilever OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
30.09.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
17.09.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
10.09.2025Unilever SellUBS AG
09.09.2025Unilever SellUBS AG
09.09.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen