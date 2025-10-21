Unilever-Aktie schwächer: Magnum-Börsengang verschoben - wegen US-Shutdown
Unilever verschiebt die geplante Ausgliederung und Börsennotierung seines Speiseeis-Geschäfts, der Magnum Ice Cream Company.
Werte in diesem Artikel
Der britische Konsumgüterkonzern verwies bei der Ankündigung auf den derzeitigen Shutdown der US-Regierung. Eine für Dienstag geplante Hauptversammlung, die über den geplanten Spinoff abstimmen soll, soll nach Angaben des Konzerns dennoch weiter stattfinden.
Das Unternehmen hatte die Notierung von Magnum an der Euronext Amsterdam, der Londoner Börse und der New Yorker Börse ursprünglich für den 10. November geplant.
Unilever teilte weiter mit, der Konzern wolle die Abspaltung noch in diesem Jahr abschließen.
Aufgrund des Shutdowns der US-Regierung werde die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) nicht in der Lage sein, die für die Aufnahme des Handels von Magnum an der New Yorker Börse erforderliche US-Registrierungserklärung für wirksam zu erklären, so Unilever.
Der Konzern werde nun konkrete Daten zum Spinoff nennen, sobald dies möglich sei. Dies wurde als Risiko in einem Aktionärsrundschreiben, das Anfang des Monats verteilt wurde, aufgenommen, fügte es hinzu.
Eine Aktionärsversammlung, die über die Abspaltung abstimmen soll, ist nach Angaben von Unilever für Dienstag geplant.
In London gibt die Unilever-Aktie zeitweise um 0,54 Prozent auf 46,34 Pfund ab.
DOW JONES
Nachrichten zu Unilever plc
Analysen zu Unilever plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.10.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.2024
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
