Unilever Aktie

WKN A0JNE2

ISIN GB00B10RZP78

Symbol UNLYF

08:01 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 3900 Pence auf "Underperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones geht nicht davon aus, dass die Abspaltung der Magnum Ice Cream Company (TMICC) den Konzernwert nennenswert erhöht. Unilever trenne sich von einem Bereich, in dem man den größten Wettbewerbsvorteil habe, auch wenn das Wachstum enttäuschend gewesen sei, schrieb der Experte am Sonntag./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 17:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Underperform

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
39,00 £
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
46,89 £		 Abst. Kursziel*:
-16,83%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,26 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

08:01 Unilever Underperform RBC Capital Markets
24.10.25 Unilever Buy Deutsche Bank AG
24.10.25 Unilever Sell UBS AG
24.10.25 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.10.25 Unilever Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Unilever plc

finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever am Nachmittag tiefer
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schwächelt am Freitagmittag
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever am Freitagmittag im Minusbereich
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 steigt zum Handelsstart
finanzen.net Unilever Aktie News: Unilever am Vormittag mit Kursabschlägen
Dow Jones Unilever-Aktie legt zu: Unilever bestätigt Jahresausblick nach bereinigtem Umsatzplus im 3Q
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Unilever nach Umsatzzahlen auf 'Outperform'
RTE.ie Unilever delays Magnum demerger timeline
RTE.ie 99 Problems: Why Ben & Jerry's is at war with Unilever
MarketWatch A Ben & Jerry’s co-founder is quitting. He says Unilever and Magnum have muzzled the ice-cream company’s voice.
FOX Business Ben & Jerry's cofounder leaves business after 47 years, claiming he's been 'silenced' by Unilever
Business Times Ben & Jerry's co-founder resigns citing loss of independence under Unilever
RTE.ie Ben & Jerry's co-founder resigns amid Unilever rift
Financial Times Ben & Jerry’s co-founder quits over Unilever ‘silencing’ of social mission
Zacks What Makes Unilever (UL) a New Buy Stock
