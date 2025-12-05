DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,92 -5,4%Nas23.564 +0,3%Bitcoin77.036 -2,7%Euro1,1646 ±0,0%Öl63,83 +0,7%Gold4.214 +0,1%
Aktien Schweiz etwas fester - Swiss Re deutlich unter Druck

05.12.25 17:39 Uhr
DOW JONES--Mit einem Plus hat der schweizerische Aktienmarkt den letzten Handelstag der Woche beendet. Die mit Spannung erwarteten PCE-Preisdaten für September aus den USA sind im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Sie gelten als bevorzugtes Inflationsmaß der US-Notenbank, wenngleich deren Aussagekraft im aktuellen Fall aufgrund der Shutdown-bedingten Verzögerungen eingeschränkt ist.

Der Preisindex ist in der Kernlesung um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, auf Jahressicht blieb der Preisdruck mit 2,8 Prozent sogar einen Tick unter der Erwartung von 2,9 Prozent. Die Daten stellen für die US-Notenbank kein Hindernis dar, die Leitzinsen in der kommenden Woche wie allgemein erwartet um 25 Basispunkte zu senken.

Etwas gebremst wurde der SMI von den deutlichen Abgaben der Aktien von Swiss Re, die 6,5 Prozent einbüßten. Zwar strebt der Rückversicherer im kommenden Jahr einen höheren Gewinn an und hat regelmäßige Aktienrückkäufe angekündigt. Von den Analysten von JP Morgan hieß es dazu aber, der Aktienrückkauf im Volumen von 0,5 Milliarden Dollar enttäusche, der Markt habe mit 1 Milliarde gerechnet. Dazu sei der Rückkauf auch noch an das Erreichen diverser Finanzziele geknüpft.

Der SMI verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 12.936 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 30,46 (zuvor: 16,56) Millionen Aktien.

Andere Unternehmensnachrichten gab es zum Wochenausklang kaum. Die defensiven Index-Schwergewichte zeigten erneut ein uneinheitliches Bild. Während die Nestle-Aktie um 0,6 Prozent nachgab, verbesserten sich die Titel von Novartis und Roche um 0,2 bzw. 0,3 Prozent. ABB bauten ihre Vortagesgewinne um weitere 0,6 Prozent aus.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 11:40 ET (16:40 GMT)

