Swiss Re Aktie

Marktkap. 45,39 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M

ISIN CH0126881561

Symbol SSREF

DZ BANK

Swiss Re Halten

19:06 Uhr
Swiss Re Halten
Swiss Re AG
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Swiss Re nach Quartalszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 170 auf 160 Franken gesenkt. Der Rückversicherer habe im Schaden-Unfall-Geschäft stark abgeschnitten, doch die überraschende Gewinnwarnung im Lebensversicherungsgeschäft trübe die Stimmung, schrieb Thorsten Wenzel in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Swiss Re AG zu myNews hinzufügen