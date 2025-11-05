Swiss Re Aktie
Marktkap. 45,39 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Swiss Re nach Quartalszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 170 auf 160 Franken gesenkt. Der Rückversicherer habe im Schaden-Unfall-Geschäft stark abgeschnitten, doch die überraschende Gewinnwarnung im Lebensversicherungsgeschäft trübe die Stimmung, schrieb Thorsten Wenzel in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung./rob/gl/tih
