Heute im Fokus
DAX tiefer -- Wall Street im Plus erwartet -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: Zum Wochenschluss verbucht der DAX Abgaben
Swiss Re Aktie

161,00 EUR -0,30 EUR -0,19 %
STU
147,10 CHF -2,35 CHF -1,57 %
SWX
Marktkap. 44,34 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
12:06 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
161,00 EUR -0,30 EUR -0,19%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 161,40 Franken belassen. Angesichts eines anhaltenden, wenn auch moderaten Gewinnwachstums je Aktie und einer hohen Solvabilität dürften die Aktienbewertungen im Versicherungssektor weiter steigen, schrieb Michael Christodoulou in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die wahre Stärke des Sektors liege in der Fähigkeit der Unternehmen, stetig steigende Dividenden auszuschütten. Indes trügen höhere Kapitalpuffer und diversifizierte Portfolios dazu bei, die Auswirkungen des schwächelnden Rückversicherungsmarktes auf die Profitabilität abzumildern./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
161,40 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
147,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
9,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
147,10 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
9,72%
Analyst Name:
Michael Christodoulou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,80 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

12:06 Swiss Re Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.10.25 Swiss Re Underweight Barclays Capital
21.10.25 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.25 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Swiss Re AG

finanzen.net SMI aktuell: SMI beginnt Freitagshandel im Plus
finanzen.net Optimismus in Zürich: SLI-Anleger greifen zum Start zu
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI notiert zum Handelsende im Minus
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: Das macht der SMI am Donnerstagnachmittag
finanzen.net SIX-Handel SMI fällt mittags zurück
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SMI zum Handelsstart in Rot
finanzen.net SMI aktuell: SMI verbucht schlussendlich Abschläge
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI verliert
EQS Group Silver economy ushers in a new era of growth for life insurance
EQS Group GLP-1 drugs may reduce mortality by up to 6.4% in the US by 2045
EQS Group Holistic approach needed to maintain resilience in a complex risk landscape
EQS Group Global property and casualty insurance market has increased efficiency, capacity and resilience, finds Swiss Re Institute
EQS Group Swiss Re reports a net income of USD 2.6 billion for the first half of 2025
EQS Group Swiss Re’s Life Guide adds guidance on repurposed longevity drugs
EQS Group Wildfires and severe thunderstorms in the US drive global insured losses to USD 80 billion in first half of 2025, Swiss Re Institute estimates
EQS Group US tariffs to slow both global economic and insurance premium growth, says Swiss Re Institute
