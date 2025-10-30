Swiss Re Aktie
Marktkap. 44,34 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 161,40 Franken belassen. Angesichts eines anhaltenden, wenn auch moderaten Gewinnwachstums je Aktie und einer hohen Solvabilität dürften die Aktienbewertungen im Versicherungssektor weiter steigen, schrieb Michael Christodoulou in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die wahre Stärke des Sektors liege in der Fähigkeit der Unternehmen, stetig steigende Dividenden auszuschütten. Indes trügen höhere Kapitalpuffer und diversifizierte Portfolios dazu bei, die Auswirkungen des schwächelnden Rückversicherungsmarktes auf die Profitabilität abzumildern./la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Buy
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
161,40 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
147,40 CHF
|Abst. Kursziel*:
9,50%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
147,10 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
9,72%
|
Analyst Name:
Michael Christodoulou
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,80 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
