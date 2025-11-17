DAX 23.132 -2,0%ESt50 5.520 -2,1%MSCI World 4.245 -1,4%Top 10 Crypto 12,59 +0,7%Nas 22.324 -1,7%Bitcoin 80.155 +1,0%Euro 1,1587 +0,0%Öl 63,86 -0,3%Gold 4.055 +0,2%
Swiss Re Aktie

151,45 EUR -0,95 EUR -0,62 %
STU
139,70 CHF -1,85 CHF -1,31 %
SWX
Marktkap. 43,47 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M

ISIN CH0126881561

Symbol SSREF

Swiss Re AG
151,45 EUR -0,95 EUR -0,62%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 124 auf 133 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Versicherer überzeugten weiter durch Defensivqualitäten wie "Renditeappeal", gut berechenbare Gewinnentwicklung und Bilanzstärke, schrieb Claudia Gaspari am Montagabend in ihrem Branchenausblick auf 2026. Sie sieht aber kaum Wertschöpfungspotenzial und abnehmende Ergebnisdynamik. Gaspari favorisiert mittelgroße "Lebensversicherungs-Nachzügler". Als Top-Namen nennt sie ASR Nederland, Axa, Legal & General sowie Prudential. Die Swiss Re sei zwar ähnlich bewertet wie die empfohlene Munich Re, ihr Risikopuffer sei aber geringer./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

