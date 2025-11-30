DAX 23.605 -1,0%ESt50 5.665 -0,1%MSCI World 4.381 -0,4%Top 10 Crypto 11,35 -8,9%Nas 23.233 -0,6%Bitcoin 72.385 -7,1%Euro 1,1631 +0,3%Öl 63,21 +0,0%Gold 4.238 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Airbus 938914 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Wall Street tiefer -- Qualitätsmängel bei Airbus A320-Jets -- Bitcoin, HUGO BOSS, DroneShield, BYD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Palantir, Siemens Energy, TKMS, VW im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf thyssenkrupp Marine System (TKMS) Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf thyssenkrupp Marine System (TKMS)
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Swiss Re Aktie

Kaufen
Verkaufen
Swiss Re Aktien-Sparplan
151,30 EUR -0,75 EUR -0,49 %
STU
140,95 CHF -0,60 CHF -0,42 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 41,79 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1H81M

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0126881561

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SSREF

RBC Capital Markets

Swiss Re Underperform

08:56 Uhr
Swiss Re Underperform
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
151,30 EUR -0,75 EUR -0,49%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Swiss Re mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Underperform" belassen. Nach enttäuschenden Quartalszahlen seien seine Erwartungen an die Veranstaltung am 5. Dezember gesunken, bei der der Rückversicherer ein Update zu Strategie und Finanzzielen geben will, schrieb Ben Cohen in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Dank einer starken Solvabilität sowie der Erwartung, dass die Jahreszahlen die eigene Planung übertreffen sollten, rechne er zwar weiter mit einer Rückkehr zu Aktienrückkäufen. Der Ausblick auf 2026 dürfte aber einen Rückgang gegenüber dem laufenden Jahr belegen. Zudem sie die Aktie im Vergleich zur deutschen Konkurrenz teuer./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 18:01 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Underperform

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
125,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
141,55 CHF		 Abst. Kursziel*:
-11,69%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
140,95 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,32%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
142,49 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

08:56 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
18.11.25 Swiss Re Underweight Barclays Capital
18.11.25 Swiss Re Neutral Goldman Sachs Group Inc.
17.11.25 Swiss Re Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 Swiss Re Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Swiss Re AG

finanzen.net Lohnender Swiss Re-Einstieg? SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Re von vor 10 Jahren abgeworfen SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Re von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SMI zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter
finanzen.net Verluste in Zürich: SLI liegt zum Start im Minus
finanzen.net November 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Swiss Re-Aktie
finanzen.net Freitagshandel in Zürich: SMI schlussendlich mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Aufschläge in Zürich: SLI zum Handelsende stärker
finanzen.net Verluste in Zürich: SMI legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SLI verbucht am Nachmittag Abschläge
finanzen.net Freitagshandel in Zürich: SLI notiert mittags im Minus
EQS Group Ageing, AI and the revival of industrial policy – structural regime shifts redefine global economy, says Swiss Re Institute
EQS Group Swiss Re reports a net income of USD 4.0 billion for the first nine months of 2025
EQS Group Swiss Re: USD 80 trillion energy transition to shape global risk markets
EQS Group Silver economy ushers in a new era of growth for life insurance
EQS Group GLP-1 drugs may reduce mortality by up to 6.4% in the US by 2045
EQS Group Holistic approach needed to maintain resilience in a complex risk landscape
EQS Group Global property and casualty insurance market has increased efficiency, capacity and resilience, finds Swiss Re Institute
EQS Group Swiss Re reports a net income of USD 2.6 billion for the first half of 2025
RSS Feed
Swiss Re AG zu myNews hinzufügen