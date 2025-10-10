DAX 24.388 +0,6%ESt50 5.568 +0,7%MSCI World 4.286 +1,1%Top 10 Crypto 15,95 +4,1%Nas 22.672 +2,1%Bitcoin 99.489 +0,2%Euro 1,1572 -0,4%Öl 63,42 +2,1%Gold 4.102 +2,1%
Swiss Re Aktie

Marktkap. 44,7 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
RBC Capital Markets

Swiss Re Underperform

19:31 Uhr
Swiss Re Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Swiss Re von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 143 auf 125 Franken gesenkt. Analyst Ben Cohen nennt die Kursentwicklung und aktuelle Bewertung als Grund. Die Titel hätten sich nach den Sonderabschreibungen für Schadenrückstellungen im Jahr 2024 und Lebens- und Krankenrückstellungen im Jahr 2023 stark erholt. Im Vergleich zu den Mitbewerbern sei ein Abschlag angemessen./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 11:30 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
125,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
149,75 CHF		 Abst. Kursziel*:
-16,53%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
149,75 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,53%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
136,80 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

