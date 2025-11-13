DAX 23.823 -0,9%ESt50 5.688 -1,0%MSCI World 4.344 -0,3%Top 10 Crypto 13,00 -3,5%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 83.366 -2,8%Euro 1,1629 -0,1%Öl 63,88 +1,2%Gold 4.171 +0,0%
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
D-Wave Quantum-Aktie bleibt weiter unter Druck nach Aktienverkauf durch CEO D-Wave Quantum-Aktie bleibt weiter unter Druck nach Aktienverkauf durch CEO
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Profil

Swiss Re Aktie

162,65 EUR -2,55 EUR -1,54 %
STU
149,05 CHF -4,75 CHF -3,09 %
SWX
Marktkap. 45,39 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M

ISIN CH0126881561

Symbol SSREF

RBC Capital Markets

Swiss Re Underperform

09:36 Uhr
Swiss Re Underperform
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
162,65 EUR -2,55 EUR -1,54%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Underperform" belassen. Das dritte Quartal habe unterstrichen, warum die Schweizer nicht ebenso hoch bewertet sein sollten, wie ihre deutsche Konkurrenz, schrieb Ben Cohen am Freitag nach den Quartalszahlen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:15 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Underperform

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
125,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
148,25 CHF		 Abst. Kursziel*:
-15,68%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
149,05 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,14%
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,80 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

10:01 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:36 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
09:21 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Swiss Re Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.10.25 Swiss Re Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Swiss Re AG

dpa-afx "Auf sehr gutem Weg" Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
EQS Group Swiss Re erzielt in den ersten neun Monaten 2025 4,0 Mrd. USD Gewinn
finanzen.net Schwacher Handel: SMI zeigt sich schlussendlich leichter
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich schwächer
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: So steht der SMI am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Donnerstagshandel in Zürich: SLI liegt nachmittags im Minus
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SMI-Anleger greifen am Mittag zu
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SLI steigt mittags
finanzen.net Gewinne in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsstart fester
EQS Group Swiss Re reports a net income of USD 4.0 billion for the first nine months of 2025
EQS Group Swiss Re: USD 80 trillion energy transition to shape global risk markets
EQS Group Silver economy ushers in a new era of growth for life insurance
EQS Group GLP-1 drugs may reduce mortality by up to 6.4% in the US by 2045
EQS Group Holistic approach needed to maintain resilience in a complex risk landscape
EQS Group Global property and casualty insurance market has increased efficiency, capacity and resilience, finds Swiss Re Institute
EQS Group Swiss Re reports a net income of USD 2.6 billion for the first half of 2025
EQS Group Swiss Re’s Life Guide adds guidance on repurposed longevity drugs
