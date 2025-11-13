Swiss Re Aktie
Marktkap. 45,39 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Underperform" belassen. Das dritte Quartal habe unterstrichen, warum die Schweizer nicht ebenso hoch bewertet sein sollten, wie ihre deutsche Konkurrenz, schrieb Ben Cohen am Freitag nach den Quartalszahlen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:15 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:15 / EST
Zusammenfassung: Swiss Re Underperform
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
125,00 CHF
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
148,25 CHF
|Abst. Kursziel*:
-15,68%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
149,05 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,14%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,80 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
