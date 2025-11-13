RBC Capital Markets

Swiss Re Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Underperform" belassen. Das dritte Quartal habe unterstrichen, warum die Schweizer nicht ebenso hoch bewertet sein sollten, wie ihre deutsche Konkurrenz, schrieb Ben Cohen am Freitag nach den Quartalszahlen./rob/ag/mis

