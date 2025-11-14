DAX23.821 -0,9%Est505.686 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.366 -2,8%Euro1,1623 -0,1%Öl63,91 +1,3%Gold4.170 ±-0,0%
DAX fällt zurück -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
"Auf sehr gutem Weg"

Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden

14.11.25 09:28 Uhr
Swiss Re-Aktie fällt dennoch: Gewinnexplosion - Katastrophen bleiben aus! | finanzen.net

Geringe Katastrophenschäden im Sommer haben auch dem Rückversicherer Swiss Re zu einem kräftigen Gewinnsprung verholfen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
368,30 EUR 4,40 EUR 1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hannover Rück
261,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
552,20 EUR -4,00 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
149,15 CHF -4,65 CHF -3,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Trotz der teuren Schäden durch die Waldbrände in Kalifornien im Januar verdiente der Schweizer Konzern in den ersten neun Monaten gut vier Milliarden US-Dollar (rund 3,5 Mrd Euro) und damit 85 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Freitag in Zürich mitteilte. Swiss Re-Chef Andreas Berger sieht den Rückversicherer damit "auf sehr gutem Weg", um in diesem Jahr wie geplant einen Gewinn von mehr als 4,4 Milliarden Dollar zu erreichen.

Mit ihrem Gewinn der ersten neun Monate übertraf die Swiss Re die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. In den vergangenen Tagen hatten bereits die anderen großen Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) und Hannover Rück hohe Gewinne aus dem dritten Quartal veröffentlicht. Die Hannover Rück hob in der Folge auch ihr Gewinnziel für 2025 an. Gleiches tat am Donnerstagabend der Münchner Erstversicherer Allianz.

Unterdessen meldete die Swiss Re wie die anderen Rückversicherer rückläufige Einnahmen: Der Rückversicherungsumsatz schrumpfte in den ersten neun Monaten um 5 Prozent auf rund 32 Milliarden Dollar.

Via SIX gibt die Swiss Re-Aktie zeitweise 3,18 Prozent auf 147,95 Franken ab.

/stw/jha/

ZÜRICH (dpa-AFX)

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
10:31Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:26Allianz HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10:31Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:26Allianz HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
22.10.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

