Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
Geringe Katastrophenschäden im Sommer haben auch dem Rückversicherer Swiss Re zu einem kräftigen Gewinnsprung verholfen.
Werte in diesem Artikel
Trotz der teuren Schäden durch die Waldbrände in Kalifornien im Januar verdiente der Schweizer Konzern in den ersten neun Monaten gut vier Milliarden US-Dollar (rund 3,5 Mrd Euro) und damit 85 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Freitag in Zürich mitteilte. Swiss Re-Chef Andreas Berger sieht den Rückversicherer damit "auf sehr gutem Weg", um in diesem Jahr wie geplant einen Gewinn von mehr als 4,4 Milliarden Dollar zu erreichen.
Mit ihrem Gewinn der ersten neun Monate übertraf die Swiss Re die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. In den vergangenen Tagen hatten bereits die anderen großen Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) und Hannover Rück hohe Gewinne aus dem dritten Quartal veröffentlicht. Die Hannover Rück hob in der Folge auch ihr Gewinnziel für 2025 an. Gleiches tat am Donnerstagabend der Münchner Erstversicherer Allianz.
Unterdessen meldete die Swiss Re wie die anderen Rückversicherer rückläufige Einnahmen: Der Rückversicherungsumsatz schrumpfte in den ersten neun Monaten um 5 Prozent auf rund 32 Milliarden Dollar.
Via SIX gibt die Swiss Re-Aktie zeitweise 3,18 Prozent auf 147,95 Franken ab.
/stw/jha/
ZÜRICH (dpa-AFX)
