Umsatzrückgang

Swiss Re-Aktie dreht dennoch ins Minus: Swiss Re hat Halbjahresgewinn deutlich gesteigert

14.08.25 13:58 Uhr
Swiss Re-Aktie gibt dennoch nach: Halbjahresgewinn deutlich gestiegen | finanzen.net

Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr deutlich gesteigert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Swiss Re AG
147,65 CHF -3,00 CHF -1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Überschuss wuchs im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 2,6 Milliarden US-Dollar (2,2 Mrd Euro), wie das Schweizer Unternehmen am Donnerstag in Zürich mitteilte. Damit übertraf der Rückversicherer die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Swiss Re-Chef Andreas Berger sieht den Konzern auf gutem Weg zu dem angekündigten Jahresgewinn von mindestens 4,4 Milliarden Dollar.

Allerdings verbuchte die Swiss Re im ersten Halbjahr einen Umsatzrückgang von 22,2 auf 20,9 Milliarden Dollar. Bei der Vertragserneuerung mit Erstversicherern zur Jahresmitte konnte der Konzern zwar im Schnitt Preiserhöhungen von 2,3 Prozent durchsetzen. Allerdings stiegen die Schadenerwartungen durch Inflation und veränderte Risiken um 4,6 Prozent. Bereinigt um diese Faktoren musste die Swiss Re wie ihre deutschen Konkurrentinnen Munich Re und Hannover Rück Preisrückgänge hinnehmen.

Jefferies belässt Swiss Re auf 'Hold' - Ziel 99 Franken

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Die Großschäden seien beim schweizerischen Rückversicherer gering ausgefallen, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei den Erneuerungsrunden habe Swiss Re eine erstaunliche Disziplin an den Tag gelegt.

Im Schweizer Börsenhandel verliert die Swiss Re-Aktie zeitweise 1,77 Prozent auf 147,99 Franken.

ZÜRICH (dpa-AFX) / NEW YORK (dpa-AFX Broker)

