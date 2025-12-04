DAX 24.043 +0,7%ESt50 5.743 +0,4%MSCI World 4.416 -0,1%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 78.295 -1,1%Euro 1,1647 +0,0%Öl 63,12 -0,4%Gold 4.225 +0,4%
Swiss Re Aktie

Marktkap. 40,55 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
Goldman Sachs Group Inc.

Swiss Re Neutral

13:01 Uhr
Swiss Re Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Swiss Re mit einem Kursziel von 138 Franken auf "Neutral" belassen. Gewinnziel und Aktienrückkaufprogramm lägen unter den Erwartungen, schrieb Andrew Baker am Freitag. Entscheidend sei nun, wie sehr der Rückversicherer dabei lediglich Zurückhaltung übe./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 06:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
138,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
130,35 CHF		 Abst. Kursziel*:
5,87%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
129,45 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
6,60%
Analyst Name:
Andrew Baker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
142,49 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

