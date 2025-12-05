DAX24.009 +0,5%Est505.737 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,29 -2,5%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.362 -1,0%Euro1,1651 ±0,0%Öl63,36 ±-0,0%Gold4.224 +0,4%
Heute im Fokus
DAX um 24.000 Punkte -- Asiens Börsen uneinheitlich -- HPE: Gewinn und Umsatz wachsen moderat -- Airbus hadert mit Auslieferungsziel -- Vulcan Energy, Stahlwerte, Rheinmetall, RENK & Co. im Fokus
Top News
Aufstieg setzt sich am Freitag fort: DAX nimmt zeitweise erneut 24.000-Punkte-Hürde Aufstieg setzt sich am Freitag fort: DAX nimmt zeitweise erneut 24.000-Punkte-Hürde
Tesla-Aktie im Blick: Trotz BYD und Xpeng - Model Y in China für 2025 ausverkauft Tesla-Aktie im Blick: Trotz BYD und Xpeng - Model Y in China für 2025 ausverkauft
MÄRKTE EUROPA/Freundlich vor US-Inflationsdaten - Swiss Re unter Druck

05.12.25 09:56 Uhr
DOW JONES--Freundlich sind Europas Börsen am Freitag in den Handel gestartet. Der DAX steigt um 0,5 Prozent auf 24.002 Zähler, der Euro-Stoxx-50 klettert um 0,3 Prozent auf 5.738 Punkte. Stützend wirkt neben der weiter herrschenden Zinssenkungserwartung in den USA ein besser als erwartet ausgefallener deutscher Auftragseingang im Oktober. Er weckt die Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Konjunktur. Entsprechend erholen sich im DAX Konsumwerte wie Adidas und Zalando um bis zu 1,8 Prozent.

Am Anleihemarkt geben die Kurse leicht nach, die Marktzinsen ziehen also etwas an. Das stützt den Euro, der auf 1,1658 Dollar zulegt.

Der Markt wartet ansonsten auf die US-Zinsentscheidung nächste Woche. Bis dahin dürfte sich nicht mehr viel tun, Fondsmanager seien ohnehin nur noch darauf bedacht, ihre gute Perfomance ins kommende Jahr zu retten, heißt es.

Mit Blick auf die Argumente für eine Zinssenkung weisen Börsianer auf die wegen des Shutdowns weiter eher unklare Lage auf dem US-Arbeitsmarkt hin. Nach der besseren Job-Komponente im ISM-Einkaufsmanagerindex unter der Woche, habe am Vortag der sogenannte Challenger Report gezeigt, dass die Anzahl der Entlassungsankündigungen bei US-Unternehmen deutlich zurückgegangen sei. Dazu seien die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wider Erwarten deutlich gesunken.

Am Berichtstag dürfte daher umso genauer auf weitere Daten achten, die die Zinsentscheidung noch beeinflussen könnten. Mit dem US-Preisindex der Konsumausgaben (PCE-Deflator) steht das bevorzugte Inflationsmaß der Notenbanker auf dem Kalender. Allerdings sind die Preisdaten wegen des Shutdowns veraltet, sie stammen aus dem September. In der Kernrate wird wie zuvor ein Preisanstieg um 2,9 Prozent erwartet. Eine höher ausfallende Teuerung könnte der Argumentation für eine Zinssenkung entgegenstehen.

Rückkauf bei Swiss Re zu wenig

Kräftig unter Druck stehen Swiss Re. Die Aktie gibt um fast 6 Prozent nach. Zwar strebt der Rückversicherer im kommenden Jahr einen höheren Gewinn an und hat regelmäßige Aktienrückkäufe angekündigt. Von den Analysten von JP Morgan heißt es dazu aber, der Aktienrückkauf im Volumen von 0,5 Milliarden Dollar enttäusche, der Markt habe mit 1 Milliarde gerechnet. Dazu sei er Rückkauf auch noch an das Erreichen diverser Finanzziele geknüpft.

Schott Pharma verbilligen sich um 4,8 Prozent. Das Unternehmen erwartet im laufenden Geschäftsjahr weiteres Wachstum, das aber geringer ausfallen dürfte als im Jahr zuvor und auch deutlich unter den aktuellen Markterwartungen liegen wird. Außerdem soll die operative Marge sinken. Der Kurs des Konkurrenten Gerresheimer zeigt sich kaum verändert.

Für Hensoldt geht es um 1,2 Prozent nach unten, nachdem die Bank of America der Aktie ihre Kaufempfehlung entzogen hat. Zugleich hoben die Analysten Renk auf "Buy" von "Underweight" an, die Aktie legt um 3,2 Prozent zu. Kion kommen um 0,5 Prozent zurück. Hier hat Citi das Votum auf "Neutral" von "Buy" gesenkt.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.737,75 +0,3% 19,67 +16,3%

Stoxx-50 4.827,38 +0,2% 7,30 +11,6%

DAX 24.001,54 +0,5% 119,51 +19,0%

MDAX 29.825,08 +0,8% 228,06 +14,6%

TecDAX 3.597,21 +0,4% 14,87 +4,1%

SDAX 16.926,37 +0,7% 109,83 +20,9%

CAC 8.139,65 +0,2% 17,62 +9,6%

SMI 12.885,46 -0,1% -8,15 +10,8%

ATX 5.118,60 +0,5% 26,37 +37,9%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:02 % YTD

EUR/USD 1,1660 +0,1% 1,1644 1,1673 +12,7%

EUR/JPY 180,45 -0,1% 180,54 180,56 +11,2%

EUR/CHF 0,9361 +0,1% 0,9354 0,9350 -0,6%

EUR/GBP 0,8730 -0,1% 0,8739 0,8730 +5,6%

USD/JPY 154,76 -0,2% 155,05 154,69 -1,3%

GBP/USD 1,3355 +0,2% 1,3326 1,3371 +6,7%

USD/CNY 7,0742 -0,0% 7,0776 7,0791 -1,9%

USD/CNH 7,0671 -0,0% 7,0691 7,0696 -3,8%

AUS/USD 0,6634 +0,4% 0,6608 0,6619 +6,7%

Bitcoin/USD 92.104,40 -0,3% 92.403,50 92.865,75 -1,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,61 59,67 -0,1% -0,06 -17,0%

Brent/ICE 63,23 63,26 -0,0% -0,03 -15,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.224,32 4.207,93 +0,4% 16,40 +60,2%

Silber 58,26 57,13 +2,0% 1,13 +102,6%

Platin 1.427,88 1.418,53 +0,7% 9,35 +63,7%

Kupfer 5,40 5,29 +2,1% 0,11 +31,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 03:57 ET (08:57 GMT)

mehr Analysen