DAX zieht deutlich an -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Siemens Energy, RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Broadcom, Novo Nordisk, Fraport im Fokus
Zalando-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy
Electro Optic Systems übernimmt Abfangtechnologie-Geschäft der MARSS Group - Aktie tiefer
RENK Aktie

RENK Aktien-Sparplan
55,20 EUR -3,30 EUR -5,64 %
STU
Marktkap. 6,23 Mrd. EUR

KGV 34,38 Div. Rendite 2,29%
WKN RENK73

ISIN DE000RENK730

Symbol RNKGF

JP Morgan Chase & Co.

RENK Overweight

11:56 Uhr
RENK Overweight
RENK
55,20 EUR -3,30 EUR -5,64%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Der Panzergetriebe-Hersteller habe mit seinen Zielen für 2030 die Erwartungen erfüllt, schrieb David Perry am Donnerstagmorgen am Kapitalmarkttag. Der Konsens für den Zeitraum 2025 bis 2027 dürfte allerdings sinken. Auch für 2028 und 2029 könnte dies der Fall sein./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 09:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 09:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu RENK

11:56 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:11 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
14.11.25 RENK Buy Deutsche Bank AG
13.11.25 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 RENK Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

