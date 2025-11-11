DAX23.988 +0,1%Est505.696 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1557 ±-0,0%Öl63,96 -0,2%Gold4.140 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J RENK RENK73 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX weiter leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient deutlich weniger -- Plug Power mit höherem Umsatz -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Prognose bestätigt

HENSOLDT-Aktie knickt aber ein, zieht RENK & Rheinmetall mit: Konzern plant weiteres Wachstum

11.11.25 09:25 Uhr
HENSOLDT-Aktie dennoch unter Druck - RENK und Rheinmetall leiden mit: Weiteres Wachstum bis Ende des Jahrzehnts geplant | finanzen.net

Der Rüstungsboom soll den Radar-Spezialisten HENSOLDT auch in den kommenden Jahren kräftig anschieben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
88,80 EUR -6,25 EUR -6,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für 2026 sei mit einem Umsatzwachstum von 10 Prozent zu rechnen, teilte das MDAX-Unternehmen am Dienstag anlässlich seines Kapitalmarkttages mit. Mittelfristig rechnet das Management mit einem jährlichen Wachstum von 15 bis 20 Prozent. Seine Prognose für 2025 bestätigte HENSOLDT. Demnach wollen die Bayern dieses Jahr 2,5 Milliarden Euro Umsatz machen, wovon als bereinigter operativer Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) mindestens 18 Prozent bleiben sollen. 2030 soll sich die Marge auf mindestens 20 Prozent verbessern. Der Umsatz soll im Jahr 2030 sechs Milliarden Euro erreichen.

Wer­bung

Im XETRA-Handel knicken die Papiere von HENSOLDT am Dienstag zeitweise um 6,00 Prozent ein auf 89,30 Euro. Auch andere deutsche Rüstungswerte zeigen Schwäche: So verlieren Rheinmetall 1,29 Prozent auf 1.764,00 Euro, während RENK um 1,18 Prozent fallen auf 65,04 Euro.

/lew/stk

TAUFKIRCHEN/ULM (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
10.11.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
10.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
07.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
07.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.11.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
07.11.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
24.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen