NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renk von 80 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Kursverluste böten eine gute Einstiegschance, schrieb Chloe Lemarie am Freitag in der Nachbetrachtung des Kapitalmarkttags. Sie ist überrascht über die negative Reaktion auf den soliden Ausblick des Panzergetriebe-Herstellers für 2030. Sie passte ihre mittelfristigen Umsatzerwartungen zwar etwas nach unten an. Dies werde aber durch stärkere Margenausweitung fast wieder kompensiert./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 01:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu RENK
|09:21
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
