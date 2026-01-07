DAX 25.174 +0,2%ESt50 5.925 +0,0%MSCI World 4.486 -0,1%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.584 +0,2%Bitcoin 77.545 -0,8%Euro 1,1672 -0,1%Öl 60,12 -0,5%Gold 4.424 -0,7%
BASF-Aktie: Warburg Research hebt Bewertung auf Buy
MTU-Aktie in Rot: Wandelanleihe zur vorzeitigen Schuldentilgung geplant
BASF Aktie

BASF Aktien-Sparplan
44,38 EUR -0,25 EUR -0,56 %
Marktkap. 40,08 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

BASF Buy

09:31 Uhr
BASF Buy
BASF
44,38 EUR -0,25 EUR -0,56%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat BASF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 53 Euro angehoben. Im Geschäftsjahr 2026 dürfte BASF von operativen Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr profitieren, die insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2026 an Dynamik gewinnen dürften, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 und 2027 nach oben./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Buy

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
44,50 €		 Abst. Kursziel*:
19,10%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
44,38 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,42%
Analyst Name:
Oliver Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

07.01.26 BASF Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.26 BASF Hold Deutsche Bank AG
17.12.25 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.12.25 BASF Kaufen DZ BANK
05.12.25 BASF Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BASF

finanzen.net Einstufung im Blick BASF-Aktie: Warburg Research hebt Bewertung auf Buy BASF-Aktie: Warburg Research hebt Bewertung auf Buy
finanzen.net BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet BASF-Aktie mit Sell in neuer Analyse
Dow Jones BASF-Aktie im Minus: Steamcracker am neuen Verbundstandort in China im Betrieb
finanzen.net BASF Aktie News: BASF fällt am Nachmittag
finanzen.net BASF-Aktie: Experten empfehlen BASF im Dezember mehrheitlich zum Kauf
dpa-afx BASF nimmt wichtige Großanlage in Werk in China in Betrieb
finanzen.net BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Mittag ins Plus
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
Zacks BASF Buys Noble Seeds to Boost Indian Vegetable Seed Footprint
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
Zacks BASF and OQEMA Ink Distribution Deal in Central and Eastern Europe
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information
