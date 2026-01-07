DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -0,1%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.405 -1,0%Euro1,1677 ±-0,0%Öl60,13 -0,4%Gold4.432 -0,5%
AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte steigen - Trump will 2027 mehr Militärbudget

08.01.26 08:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
HENSOLDT
RENK
Rheinmetall AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Rüstungswerte dürften am Donnerstag weiter vom international hohen Verteidigungsbedarf profitieren. Börsianern zufolge erhalten Aktien wie Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) am Morgen Rückenwind davon, dass US-Präsident Donald Trump das Militärbudget für das Jahr 2027 massiv erhöhen will.

Im Tradegate-Handel wurden die vier deutschen Rüstungswerte im Vergleich zu ihrem Xetra-Schlusskurs im Bereich von 0,6 bis 3,5 Prozent höher gehandelt. Am Vortag hatten sie im Laufe des Tages schon angezogen. Der Rheinmetall-Kurs steuert nun mit einem Plus auf Tradegate von 1,5 Prozent auf ein Hoch seit Mitte Oktober zu. Die größten Kursgewinne bahnen sich aber bei Renk mit 3,5 Prozent an.

Neben den massiven Investitionen, die in Deutschland vorgesehen sind, will Trump die Mittel für Rüstung drastisch erhöhen. Er schrieb auf seiner Plattform Truth Social, dass das Militärbudget für das Jahr 2027 nicht auf 1 Billion Dollar, sondern auf 1,5 Billionen Dollar festgesetzt werden solle. Für das Haushaltsjahr 2026 sind rund 900 Milliarden Dollar vorgesehen. Trump spricht von einem "Traum-Militär", das man aufbauen wolle. US-Unternehmen will er derweil unter Druck setzen, indem er vorerst Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe verbieten möchte.

Analystin Chloe Lemarie von Jefferies hob am Morgen hervor, Trump plane 2027 eine 50-prozentige Erhöhung des für 2026 vorgesehenen US-Militärbudgets. Sie glaubt, dass davon auch europäische Unternehmen profitieren werden. Dabei erwähnte die Expertin vor allem die Rüstungsunternehmen BAE Systems aus Großbritannien und Leonardo aus Italien, die bedeutende Anteile ihrer Umsätze in den USA generierten./tih/ck/zb

