DAX aktuell

Kaum Bewegung: DAX fällt nach neuem Allzeithoch wieder etwas zurück

08.01.26 12:46 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX setzt Rekordrally fort - zeitweise | finanzen.net

Am Donnerstag setzte der DAX seinen Rekordlauf, der ihn gestern erstmals über die 25.000-Punkte-Marke getrieben hatte, zunächst fort - aktuell geht es jedoch seitwärts.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.107,9 PKT -14,4 PKT -0,06%
Charts|News|Analysen

Nachdem der DAX am Mittwoch neue Rekorde erklommen und dabei erstmals in seiner Geschichte auch die runde Marke von 25.000 Punkten überwunden hatte, sind auch am Donnerstag neue Höchststände zu sehen. Zum Start ging es 0,02 Prozent auf 25.128,46 Zähler nach oben. Das Tages- und damit neue Allzeithoch markierte er bei 25.217,52 Einheiten. Inzwischen pendelt er um die Nulllinie.

Der jüngste DAX-Rekord

Am gestrigen Mittwoch hatte der DAX im Handelsverlauf erstmals die Schwelle von 25.000 Punkten geknackt und bei 25.122,46 Punkten ein neues Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.122,26 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

US-Börsen geben Richtung vor

Einmal mehr scheint sich der deutsche Aktienhandel mit seinen Abgaben an den New Yorker Börsen zu orientieren, die am Vorabend nach den anfänglichen Rekorden der Leitindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 unter Druck geraten waren. Laut der Commerzbank verarbeiteten die Anleger dabei Äußerungen von US-Präsident Trump, die sich verändernden geopolitischen Risiken und die neuesten Daten vom Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten.

Rüstungsaktien und Immobilienwerte rücken nach Trump-Aussagen in den Fokus

Trump sorgte mit Aussagen zu Immobilienkäufen und zur Rüstungsindustrie am Mittwoch für Verunsicherung unter Investoren. Einerseits kündigte er an, dass große Finanzinvestoren zukünftig keine Einfamilienhäuser mehr kaufen dürfen. Aufgrund der aus seiner Sicht zu langsamen Aufrüstung will Trump zudem Verteidigungs- und Rüstungsunternehmen des Landes bis auf Weiteres Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe verbieten.

