BNP Paribas Aktie

Marktkap. 89 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
81,45 EUR 0,94 EUR 1,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BNP Paribas von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 77,40 auf 103,00 Euro angehoben. Mit einem Abschlag von 32 Prozent zum europäischen Bankensektor erscheine die Aktie des französischen Geldhauses angesichts des Kapitalaufbaus und des prognostizierten Gewinnwachstums von 50 Prozent im Zeitraum 2025 bis 2028 zu günstig, schrieb Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er nahm das Papier zudem in sein Portfolio der europäischen "Top Picks" auf./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 16:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Buy

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
103,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
81,34 €		 Abst. Kursziel*:
26,63%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
81,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,46%
Analyst Name:
Jason Napier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
88,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

10:26 BNP Paribas Buy UBS AG
18.12.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
18.12.25 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
12.12.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
05.12.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt BNP Paribas auf 'Buy' und Ziel auf 103 Euro
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 fällt zum Start zurück
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 sackt letztendlich ab
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag schwächer
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 verbucht Verluste
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart schwächer
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag mit positivem Vorzeichen
Benzinga JPMorgan Launches JPM Coin On Canton Network Backed By Goldman Sachs, BNP Paribas
Financial Times BNP Paribas seeks to reassure investors after share price jitters
RTE.ie BNP Paribas misses forecasts as AXA costs, bad loan hit
Financial Times BNP Paribas hit by €190mn charge due to fraud case
Financial Times BNP Paribas confronts its past over Sudan sanctions breach
Financial Times BNP Paribas shares slump after Sudan court ruling
Financial Times US jury finds BNP Paribas liable for damages over Sudan banking role
Financial Times FirstFT: BNP Paribas shifts stance on ‘controversial weapons’
