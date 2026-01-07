BNP Paribas Aktie
Marktkap. 89 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BNP Paribas von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 77,40 auf 103,00 Euro angehoben. Mit einem Abschlag von 32 Prozent zum europäischen Bankensektor erscheine die Aktie des französischen Geldhauses angesichts des Kapitalaufbaus und des prognostizierten Gewinnwachstums von 50 Prozent im Zeitraum 2025 bis 2028 zu günstig, schrieb Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er nahm das Papier zudem in sein Portfolio der europäischen "Top Picks" auf./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 16:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
103,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
81,34 €
|Abst. Kursziel*:
26,63%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
81,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,46%
|
Analyst Name:
Jason Napier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
88,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
