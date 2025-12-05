DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,60 -1,5%Nas23.505 +0,2%Bitcoin79.515 +0,5%Euro1,1650 ±0,0%Öl63,10 -0,4%Gold4.204 -0,1%
Technologieführerschaft

Google schließt zu OpenAI auf: Alphabet-Aktie hat Microsoft beim Börsenwert überholt

05.12.25 03:59 Uhr
Kampf um Technologieführerschaft: NASDAQ-Aktie Alphabet mit Börsenwert an Microsoft vorbeigezogen

Überholt Alphabet Microsoft in puncto Technologieführerschaft? Bei der Marktkapitalisierung ist die Google-Mutter bereits an dem Windows-Konzern vorbeigezogen.

• Alphabet zieht mit Börsenwert an Microsoft vorbei
• Unternehmen investieren in künstliche Intelligenz (KI)
• Analysten bullish

Alphabet hat Microsoft überholt

Die wertvollsten Unternehmen der Welt sind derzeit der Chip-Riese NVIDIA, gefolgt vom iKonzern Apple. Auf Platz drei befand sich bis vor Kurzem noch Microsoft, doch der US-Konzern wurde kürzlich von der Google-Mutter Alphabet in Sachen Marktkapitalisierung überholt. Während Microsoft an der Börse derzeit 3,55 Billionen US-Dollar wert ist, kommt Alphabet auf einen Wert von 3,86 Billionen US-Dollar (Stand: Schlusskurse vom 4. Dezember 2025).

Die Alphabet-Aktie konnte dieses Jahr um rund 67,2 Prozent zulegen, während es für die Anteilsscheine von Microsoft um rund 14 Prozent hoch ging. Damit kann der Google-Mutterkonzern erstmals seit 2018 wieder eine höhere Marktkapitalisierung als Microsoft aufweisen, berichtet MarketWatch.

Zudem zeigt Alphabet damit die stärkste Performance der Magnificent Seven in diesem Jahr: Während die Amazon-Aktie gerade einmal ein Plus von 4,4 Prozent vorweisen kann, ging es für die Anteilsscheine von Apple seit Jahresbeginn um 12,1 Prozent hoch. Für die Meta-Aktie schlägt in diesem Jahr ein Plus von 13,0 Prozent zu Buche, während die Papiere von NVIDIA um 36,6 Prozent zulegen konnten. Derweil hat die Tesla-Aktie sich inzwischen von ihren diesjährigen Verlusten erholen können: Hier ging es um 12,6 Prozent aufwärts (Stand: Schlusskurse vom 4. Dezember 2025).

Investitionen in KI

Alphabet kündigte kürzlich die Markteinführung von Nano Banana Pro an, einem Bildgenerierungstool, das auf dem neuesten KI-Modell Gemini basiert. Daneben hat Google ein integriertes Ökosystem für die Entwicklung und den Vertrieb von KI-Lösungen geschaffen, berichtet MarketWatch. Der Launch von Gemini 3 habe Investoren gezeigt, dass Google schnell zu OpenAI aufschließe. Außerdem expandiere Google mit dem Launch von Gemini Enterprise in den Unternehmensbereich. Bei Gemini Enterprise handele es sich um eine agentenbasierte Plattform zur Integration von KI in Unternehmensprozesse.

Auch Microsoft setzt auf KI: So hält das Unternehmen derzeit 27 Prozent der Anteile an OpenAI und kündigte kürzlich eine neue strategische Partnerschaft mit NVIDIA und Anthropic an, im Rahmen derer Microsoft bis zu 5 Milliarden US-Dollar investieren und Azure-Rechenkapazität im Wert von 30 Milliarden US-Dollar an das KI-Unternehmen verkaufen will. Die bestehende Unternehmenspräsenz und die Partnerschaft mit OpenAI positionieren das Unternehmen optimal, um vom Markt für KI-Lösungen für Unternehmen zu profitieren, da es "über umfangreiche Kontextdaten, Cloud-Infrastruktur, KI-Modelle und die entsprechende KI-Fabric verfügt, um ein komplexes KI-Ökosystem zu orchestrieren", so HSBC-Analyst Stephen Bersey laut MarketWatch. Alex Haissl, Analyst bei Rothschild & Co Redburn, wies allerdings darauf hin, dass, obwohl KI das Azure-Geschäft von Microsoft angekurbelt hat, die KI-Umsätze ein Vielfaches an Kapitalinvestitionen erfordern, um den gleichen Wert wie traditionelle Cloud-Umsätze zu erzielen. Er warnte außerdem vor einem "Wertverlust" der Office-Suite durch Microsofts Partnerschaften mit OpenAI und Anthropic.

Analysten bullish

Die Analysten zeigen sich dennoch insgesamt zuversichtlich für Microsoft. Von 35 Wall-Street-Analysten, die laut TipRanks in den letzten drei Monaten ein 12-Monats-Kursziel für Microsoft abgegeben haben, raten 33 zum Kauf, während zwei zum Halten raten - Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 629,98 US-Dollar, mit einer Höchstprognose von 700,00 US-Dollar und einer Tiefstprognose von 500,00 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einer Veränderung von rund 31 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 480,84 US-Dollar.

Derweil raten von 15 Wall-Street-Analysten, die laut TipRanks in den letzten drei Monaten ein 12-Monats-Kursziel für Alphabet abgegeben haben, 14 zum Kauf, während ein Analyst zum Halten rät - auch hier gibt es keine Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 313,25 US-Dollar, mit einer Höchstprognose von 350,00 US-Dollar und einer Tiefstprognose von 255,00 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einer Veränderung von -1,6 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 318,39 US-Dollar (Stand: Schlusskurse vom 4. Dezember 2025).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com, Fenixx666 / Shutterstock.com

