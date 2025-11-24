Börsenrally

Die Alphabet-Aktie bekommt frischen Rückenwind: Neben Warren Buffetts Einstieg treiben vor allem die KI-Offensive sowie starke Zahlen die Stimmung an.

• Buffett-Holding Berkshire investiert Milliarden in Alphabet

• Alphabets KI-Strategie mit Gemini 3 bringt neue Wachstumsperspektiven

• Positive Quartalszahlen gepaart mit regulatorischer Entspannung stabilisieren das Geschäftsmodell



Strategischer Buffett-Schachzug

Berkshire Hathaway hat laut jüngstem 13-F-Report 17,9 Millionen Aktien von Alphabet erworben, was einem Volumen von ungefähr 4,9 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies ist bemerkenswert, da Buffett und sein Konglomerat traditionell eher defensiv investieren - und große Tech-Wetten selten setzen. Der Einstieg stellt für viele ein starkes Signal dar: Berkshire vertraut auf Alphabet nicht nur als etablierte Werbeplattform, sondern auch als Schlüsselspieler im KI-Bereich.

KI-Offensive: Gemini 3 treibt Wachstum

Parallel zu Buffetts Kauf schiebt Google die technologische Offensive voran. Mit Gemini 3 hat das Unternehmen ein KI-Modell vorgestellt, das nicht nur Text, sondern auch Medien wie Grafiken auswerten kann. Dieses System ist bereits in den KI-Suchmodus von Google integriert und soll Nutzern helfen, komplexe wissenschaftliche oder mathematische Fragestellungen visuell aufbereitet zu beantworten.

Die Innovationskraft von Gemini 3 stärkt Alphabets Position im Rennen gegen ChatGPT und andere generative KI-Modelle.

Solide Quartalszahlen & Marktposition

Und auch die jüngst vorgelegten Zahlen konnten überzeugen. Im dritten Quartal 2025 übertraf Alphabet die Erwartungen: Der Umsatz lag bei 102,35 Milliarden US-Dollar, ein Plus von rund 16 Prozent im Jahresvergleich, und auch der Gewinn stieg deutlich.

Zuvor belastete Alphabet eine mögliche Zerschlagung durch kartellrechtliche Verfahren. Doch ein US-Gericht lehnte eine vollständige Aufspaltung ab und erlaubte dem Unternehmen, wichtige Sparten wie Chrome und Android beizubehalten. Dieser Entscheid hat einen erheblichen regulatorischen Druck von der Aktie genommen.

Alphabet-Aktie im Rallymodus

Nachdem die Alphabet-Aktie getrieben durch Buffett sowie den KI-Vorstoß bereits neue Höhen erklimmen konnte, befindet sie sich weiterhin im Aufwärtsmodus. Am heutigen Montag verteuert sich das C-Papier an der NASDAQ im vorbörslichen Handel zeitweise um 2,67 Prozent auf 307,66 US-Dollar. Für die A-Aktien geht es unterdessen zwischenzeitlich um 2,57 Prozent hoch auf 307,35 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net