Börsenrally

Alphabet-Aktie zwischen KI-Explosion, Buffett-Einstieg & starken Zahlen

24.11.25 10:48 Uhr
NASDAQ-Aktie Alphabet: KI-Strategie und Buffetts Einstieg beflügeln die Google-Mutter | finanzen.net

Die Alphabet-Aktie bekommt frischen Rückenwind: Neben Warren Buffetts Einstieg treiben vor allem die KI-Offensive sowie starke Zahlen die Stimmung an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
266,25 EUR 6,25 EUR 2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Berkshire Hathaway Inc. A
643.500,00 EUR -3.000,00 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Buffett-Holding Berkshire investiert Milliarden in Alphabet
• Alphabets KI-Strategie mit Gemini 3 bringt neue Wachstumsperspektiven
• Positive Quartalszahlen gepaart mit regulatorischer Entspannung stabilisieren das Geschäftsmodell

Wer­bung

Strategischer Buffett-Schachzug

Berkshire Hathaway hat laut jüngstem 13-F-Report 17,9 Millionen Aktien von Alphabet erworben, was einem Volumen von ungefähr 4,9 Milliarden US-Dollar entspricht. Dies ist bemerkenswert, da Buffett und sein Konglomerat traditionell eher defensiv investieren - und große Tech-Wetten selten setzen. Der Einstieg stellt für viele ein starkes Signal dar: Berkshire vertraut auf Alphabet nicht nur als etablierte Werbeplattform, sondern auch als Schlüsselspieler im KI-Bereich.

KI-Offensive: Gemini 3 treibt Wachstum

Parallel zu Buffetts Kauf schiebt Google die technologische Offensive voran. Mit Gemini 3 hat das Unternehmen ein KI-Modell vorgestellt, das nicht nur Text, sondern auch Medien wie Grafiken auswerten kann. Dieses System ist bereits in den KI-Suchmodus von Google integriert und soll Nutzern helfen, komplexe wissenschaftliche oder mathematische Fragestellungen visuell aufbereitet zu beantworten.

Die Innovationskraft von Gemini 3 stärkt Alphabets Position im Rennen gegen ChatGPT und andere generative KI-Modelle.

Wer­bung

Solide Quartalszahlen & Marktposition

Und auch die jüngst vorgelegten Zahlen konnten überzeugen. Im dritten Quartal 2025 übertraf Alphabet die Erwartungen: Der Umsatz lag bei 102,35 Milliarden US-Dollar, ein Plus von rund 16 Prozent im Jahresvergleich, und auch der Gewinn stieg deutlich.

Zuvor belastete Alphabet eine mögliche Zerschlagung durch kartellrechtliche Verfahren. Doch ein US-Gericht lehnte eine vollständige Aufspaltung ab und erlaubte dem Unternehmen, wichtige Sparten wie Chrome und Android beizubehalten. Dieser Entscheid hat einen erheblichen regulatorischen Druck von der Aktie genommen.

Alphabet-Aktie im Rallymodus

Nachdem die Alphabet-Aktie getrieben durch Buffett sowie den KI-Vorstoß bereits neue Höhen erklimmen konnte, befindet sie sich weiterhin im Aufwärtsmodus. Am heutigen Montag verteuert sich das C-Papier an der NASDAQ im vorbörslichen Handel zeitweise um 2,67 Prozent auf 307,66 US-Dollar. Für die A-Aktien geht es unterdessen zwischenzeitlich um 2,57 Prozent hoch auf 307,35 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
30.10.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
30.10.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
24.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
16.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2019Alphabet A (ex Google) verkaufenCredit Suisse Group
24.11.2008Google sellMerriman Curhan Ford & Co
19.11.2008Google ausgestopptNasd@q Inside
16.03.2007Google Bär der WocheDer Aktionärsbrief
08.03.2006Google im intakten AbwärtstrendDer Aktionär

