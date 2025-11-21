Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Nachmittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 301,08 USD zu.
Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,0 Prozent auf 301,08 USD. Bei 301,52 USD erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 296,26 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 4.918.038 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.11.2025 bei 306,41 USD. Gewinne von 1,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,53 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 114,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,557 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 292,20 USD an.
Am 29.10.2025 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 88,25 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 102,55 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 03.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 10,58 USD im Jahr 2025 aus.
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|30.10.2025
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.2025
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.2025
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
