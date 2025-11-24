DAX23.253 +0,7%Est505.537 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,00 +2,4%Nas22.771 +2,2%Bitcoin75.741 +0,4%Euro1,1515 ±0,0%Öl62,98 +0,8%Gold4.094 +0,7%
Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long Trade auf BASF Aktien - ein Ausbruch steht an 

24.11.25 17:43 Uhr
Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long Trade auf BASF Aktien - ein Ausbruch steht an

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über BASF, Bayer, Rheinmetall und einiges mehr. Für mehr Details, hört doch mal rein.


Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
10:41Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
09:11Rheinmetall OverweightBarclays Capital
08:01Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
