Heute im Fokus
DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich uneins -- Salesforce mit starken Zahlen -- HPE, Intel, BP, Snowflake, DroneShield, Netflix, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, Rheinmetall im Fokus
Top News
Rekordjahr für KI: Die größten Deals 2025 und was Anleger 2026 erwartet - Aktien von NVIDIA, Oracle & Co. im Fokus Rekordjahr für KI: Die größten Deals 2025 und was Anleger 2026 erwartet - Aktien von NVIDIA, Oracle & Co. im Fokus
Tesla-Aktie im Fokus: Wie der Autobauer den Start von Full Self-Driving in Europa beschleunigt Tesla-Aktie im Fokus: Wie der Autobauer den Start von Full Self-Driving in Europa beschleunigt
NASDAQ 100-Marktbericht

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Abschläge

04.12.25 22:32 Uhr
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Abschläge | finanzen.net

In New York war am Abend ein stabiler Handel zu beobachten.

Der NASDAQ 100 beendete den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 25.581,70 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,202 Prozent höher bei 25.658,14 Punkten, nach 25.606,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.658,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.450,38 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,38 Prozent. Vor einem Monat, am 04.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25.435,70 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, bei 23.633,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.12.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 21.492,36 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,96 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26.182,10 Punkte. Bei 16.542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Enphase Energy (+ 4,66 Prozent auf 30,76 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,43 Prozent auf 661,53 USD), AppLovin (+ 3,26 Prozent auf 683,78 USD), Fortinet (+ 2,92 Prozent auf 85,18 USD) und Dollar Tree (+ 2,61 Prozent auf 115,87 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Intel (-7,45 Prozent auf 40,50 USD), ON Semiconductor (-4,13 Prozent auf 54,79 USD), Marriott (-3,47 Prozent auf 296,00 USD), Micron Technology (-3,21 Prozent auf 226,65 USD) und Costco Wholesale (-2,86 Prozent auf 895,86 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 43.900.634 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,781 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
