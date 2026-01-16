Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

NASDAQ Composite im Blick

Der NASDAQ Composite ging im Minus aus dem Dienstagshandel.

Am Dienstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 2,39 Prozent leichter bei 22.954,32 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,58 Prozent auf 23.142,69 Punkte an der Kurstafel, nach 23.515,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22.916,83 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.236,05 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Wert von 23.307,62 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 20.10.2025, mit 22.990,54 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 19.630,20 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,21 Prozent nach unten. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 23.813,30 Punkten. Bei 22.916,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Amtech Systems (+ 8,14 Prozent auf 15,94 USD), InterDigital (+ 5,54 Prozent auf 325,88 USD), Royal Gold (+ 4,75 Prozent auf 277,70 USD), Intel (+ 3,41 Prozent auf 48,56 USD) und MKS Instruments (+ 3,27 Prozent auf 210,66 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Nissan Motor (-9,91 Prozent auf 2,44 USD), NetApp (-9,37 Prozent auf 94,11 USD), Sangamo Therapeutics (-8,82 Prozent auf 0,37 USD), Commercial Vehicle Group (-8,24 Prozent auf 1,56 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-7,76 Prozent auf 160,23 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 61.523.935 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,870 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,51 erwartet. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,24 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net