DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,73 -7,1%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.387 -3,9%Euro1,1727 +0,7%Öl63,92 -0,4%Gold4.758 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 NVIDIA 918422 SAP 716460 Ryanair A1401Z Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit: DAX letztlich tief im Minus -- Wall Street schließt tiefrot -- Netflix-Bilanz im Blick -- Henkel, Apple, Amazon, DroneShield, Rüstungstitel, Ryanair, LVMH, BYD, Hypoport, NVIDIA im Fokus
Top News
Netflix-Aktie dennoch mit deutlichen Verlusten: Bilanz weist Gewinn- und Umsatzsprung aus Netflix-Aktie dennoch mit deutlichen Verlusten: Bilanz weist Gewinn- und Umsatzsprung aus
Flucht aus dem Dollar: Eskalation im Grönland-Streit drückte Dow, NASDAQ & S&P 500 schlussendlich tief ins Minus Flucht aus dem Dollar: Eskalation im Grönland-Streit drückte Dow, NASDAQ & S&P 500 schlussendlich tief ins Minus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
NASDAQ Composite im Blick

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück

20.01.26 22:32 Uhr
Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück | finanzen.net

Der NASDAQ Composite ging im Minus aus dem Dienstagshandel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amtech Systems Inc.
12,30 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commercial Vehicle Group Inc.
1,43 EUR -0,01 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gladstone Commercial Corp.
9,98 EUR -0,01 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
41,53 EUR 1,85 EUR 4,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
InterDigital IncShs
274,00 EUR 24,00 EUR 9,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intuit Inc.
468,65 EUR 5,65 EUR 1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MKS Instruments Inc.
170,70 EUR -1,80 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NetApp Inc.
84,41 EUR -2,43 EUR -2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nissan Motor Co. Ltd.
2,15 EUR -0,10 EUR -4,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
152,00 EUR -4,20 EUR -2,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Royal Gold Inc.
236,40 EUR 0,90 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sangamo Therapeutics Inc
0,27 EUR -0,04 EUR -11,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
136,55 EUR -7,65 EUR -5,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.954,3 PKT -561,1 PKT -2,39%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 2,39 Prozent leichter bei 22.954,32 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,58 Prozent auf 23.142,69 Punkte an der Kurstafel, nach 23.515,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22.916,83 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.236,05 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Wert von 23.307,62 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 20.10.2025, mit 22.990,54 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 19.630,20 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,21 Prozent nach unten. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 23.813,30 Punkten. Bei 22.916,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Amtech Systems (+ 8,14 Prozent auf 15,94 USD), InterDigital (+ 5,54 Prozent auf 325,88 USD), Royal Gold (+ 4,75 Prozent auf 277,70 USD), Intel (+ 3,41 Prozent auf 48,56 USD) und MKS Instruments (+ 3,27 Prozent auf 210,66 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Nissan Motor (-9,91 Prozent auf 2,44 USD), NetApp (-9,37 Prozent auf 94,11 USD), Sangamo Therapeutics (-8,82 Prozent auf 0,37 USD), Commercial Vehicle Group (-8,24 Prozent auf 1,56 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-7,76 Prozent auf 160,23 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 61.523.935 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,870 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,51 erwartet. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,24 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amtech Systems und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amtech Systems

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amtech Systems

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen