Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX letztlich tief im Minus -- Henkel mit möglichem Erwerb von Stahl Holdings -- Apple, Amazon, DroneShield, Rüstungstitel, Ryanair, LVMH, BYD, Hypoport, NVIDIA im Fokus
Top News
Berkshire Hathaway-Aktie: Nach Buffett-Rücktritt - öffnet sich das Unternehmen jetzt für Bitcoin? Berkshire Hathaway-Aktie: Nach Buffett-Rücktritt - öffnet sich das Unternehmen jetzt für Bitcoin?
Gold, Silber & Kupfer mit Preissprung Ende 2025 - So könnte es 2026 weitergehen Gold, Silber & Kupfer mit Preissprung Ende 2025 - So könnte es 2026 weitergehen
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

AKTIE IM FOKUS 2: Intel gegen den Trend stark dank positiver Analystenkommentare

20.01.26 19:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
41,90 EUR 2,22 EUR 5,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Mehr Details und aktueller Kurs)

NEW YORK (dpa-AFX) - Positive Analystenkommentare haben der Aktie des US-Chipherstellers Intel am Dienstag kräftig Auftrieb gegeben. Eine Erholung des lange Zeit - vor allem im Vergleich zu bärenstarken Konkurrenz - schwächelnden Unternehmens nimmt immer mehr Form an. Am Aktienmarkt setzen Anleger schon länger auf eine Geschäftsbelebung.

Die Entwicklung von KI-Systemen kurbele die Nachfrage nach Server-CPUs kräftig an, begründete Analyst Frank Lee von der britischen Großbank HSBC seine Hochstufung der Aktie von "Reduce" auf "Hold" und sein deutlich von 26 auf 50 US-Dollar angehobenes Kursziel. Seaport Global Securities empfiehlt die Aktie inzwischen sogar zum Kauf.

Im schwachen Gesamtmarkt stieg das Intel-Papier zuletzt um knapp 5 Prozent auf 49,25 Dollar. Zeitweise ging es bis auf 50,23 Dollar nach oben. Bis oder gar über das am vergangenen Donnerstag bei 50,39 Dollar erreichten Hoch seit Ende 2023 ging es jedoch nicht hinaus.

Dennoch: Im noch jungen Jahr 2026 ist die Aktie bereits um 33 Prozent gestiegen. In den vergangenen vier Wochen sind es sogar etwas mehr als 40 Prozent. Seit Mitte Dezember hat sich der Kurs verdoppelt.

"Wir waren bei Intel vorsichtig, hauptsächlich aufgrund der allgemeinen Unsicherheit bezüglich der Kundenpipeline und der Herausforderungen bei der Umsetzung der Managementziele im Geschäftsbereich Intel Foundry", schrieb HSBC-Experte Lee. Zugleich verwies er auch darauf, dass im Kerngeschäft die möglichen Wachstumstreiber unklar gewesen seien.

Inzwischen ist er optimistischer geworden. "Wir erwarten eine überwältigend steigende Nachfrage nach Server-CPUs, getrieben durch die Zunahme agentischer KI." Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet Lee nun mit einem Anstieg der Server-Auslieferungen von 15 bis 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während die Marktschätzungen bei 4 bis 6 Prozent lägen.

Analyst Jay Goldberg von Seaport Global Securities ist sogar noch positiver gestimmt für die Aktie, die er auf "Buy" hochstufte. Er sprach von starken Signale für PC-Produkte und sieht auch die Aussichten für Intel Foundry nun positiver. Intel "sollte in diesem Jahr Marktanteile im Enterprise- und insbesondere im Consumer-Bereich zurückgewinnen können", gibt er sich überzeugt.

Für Intel läuft es schon eine Weile wieder besser. Im vergangenen Jahr hatte der Konzern durch den Einstieg Nvidias und der US-Regierung Milliarden-Finanzspritzen bekommen. Außerdem verkaufte der Konzern den Spezialanbieter Altera. Konzernchef Lip-Bu Tan hatte zudem einen harten Sparkurs eingeschlagen.

Intel dominierte einst den Halbleiter-Markt, kämpfte dann aber seit Jahren mit Problemen. Vor allem im Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz eroberte der Grafikkarten-Spezialist Nvidia eine Spitzenposition. Hinzugekommen war Druck im angestammten Geschäft mit PC-Prozessoren und Chips für Rechenzentren./ck/mis

In eigener Sache

Übrigens: Intel und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Intel Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
15.01.2026Intel Sector PerformRBC Capital Markets
19.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.01.2026Intel Sector PerformRBC Capital Markets
19.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Intel Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
02.10.2025Intel Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Intel VerkaufenDZ BANK
24.10.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen