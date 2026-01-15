Qiagen prüft strategische Optionen - Agentur

DOW JONES--Der Diagnostikkonzern Qiagen prüft laut einem Agenturbericht strategische Optionen, unter anderem auch einen potenziellen Verkauf. Grund dafür sei ein erneut aufgekommenes Interesse an einer Übernahme des Konzerns, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Der Konzern arbeite mit Beratern zusammen, während der Aufsichtsrat vorläufige Interessensbekundungen potenzieller Bieter sichte.

Qiagen habe in den vergangenen Wochen Gespräche mit mehreren möglichen Käufern geführt, darunter auch einige strategische Interessenten aus den USA.

Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach Übernahmeinteresse auf sich gezogen, wobei die Gespräche jedoch nie zu einem Abschluss führten. Die Überlegungen befinden sich in einem frühen Stadium, und es gebe keine Gewissheit, dass die jüngste Verhandlungsrunde in einem Verkauf münden werde, hieß es.

Ein Vertreter von Qiagen lehnte eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg ab. Bei Qiagen war am Dienstagabend kurzfristig keine Stellungnahme zu erhalten.

January 20, 2026 14:39 ET (19:39 GMT)