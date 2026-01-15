DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,69 -4,4%Nas22.974 -2,3%Bitcoin76.494 -3,8%Euro1,1713 +0,6%Öl64,52 +0,5%Gold4.759 +1,9%
Qiagen prüft strategische Optionen - Agentur

20.01.26 20:38 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
QIAGEN N.V.
47,31 USD 0,30 USD 0,64%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Der Diagnostikkonzern Qiagen prüft laut einem Agenturbericht strategische Optionen, unter anderem auch einen potenziellen Verkauf. Grund dafür sei ein erneut aufgekommenes Interesse an einer Übernahme des Konzerns, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Der Konzern arbeite mit Beratern zusammen, während der Aufsichtsrat vorläufige Interessensbekundungen potenzieller Bieter sichte.

Qiagen habe in den vergangenen Wochen Gespräche mit mehreren möglichen Käufern geführt, darunter auch einige strategische Interessenten aus den USA.

Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach Übernahmeinteresse auf sich gezogen, wobei die Gespräche jedoch nie zu einem Abschluss führten. Die Überlegungen befinden sich in einem frühen Stadium, und es gebe keine Gewissheit, dass die jüngste Verhandlungsrunde in einem Verkauf münden werde, hieß es.

Ein Vertreter von Qiagen lehnte eine Stellungnahme gegenüber Bloomberg ab. Bei Qiagen war am Dienstagabend kurzfristig keine Stellungnahme zu erhalten.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2026 14:39 ET (19:39 GMT)

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

DatumMeistgelesen
Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
15.01.2026QIAGEN KaufenDZ BANK
20.11.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
11.11.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.2026QIAGEN KaufenDZ BANK
20.11.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
11.11.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025QIAGEN NeutralUBS AG
09.05.2025QIAGEN NeutralUBS AG
24.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
07.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
06.02.2025Qiagen NV Registered NeutralUBS AG
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

