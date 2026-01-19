DAX24.690 -1,1%Est505.893 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,81 -6,5%Nas23.199 -1,3%Bitcoin76.709 -3,5%Euro1,1739 +0,8%Öl64,90 +1,1%Gold4.750 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 NVIDIA 918422 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Ryanair A1401Z adidas A1EWWW BASF BASF11 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX letztlich tief im Minus -- Henkel mit möglichem Erwerb von Stahl Holdings -- Apple, Amazon, DroneShield, Rüstungstitel, Ryanair, LVMH, BYD, Hypoport, NVIDIA im Fokus
Top News
Zollsorgen im Grönland-Streit: DAX verbucht letztlich erneut herbe Verluste - zeitweise Rückschlag an 24.500er-Marke Zollsorgen im Grönland-Streit: DAX verbucht letztlich erneut herbe Verluste - zeitweise Rückschlag an 24.500er-Marke
Ryanair-Aktie im Blick: Droht eine überraschende Übernahme durch Tesla CEO-Musk? Ryanair-Aktie im Blick: Droht eine überraschende Übernahme durch Tesla CEO-Musk?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

Aktien Schweiz schwächer - Transatlantische Spannungen belasten

20.01.26 17:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Clariant AG (N)
7,18 CHF 0,17 CHF 2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DocMorris AG (ex Zur Rose)
5,90 CHF -0,56 CHF -8,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geberit AG (N)
601,60 CHF -9,60 CHF -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Henkel KGaA St.
67,60 EUR -0,40 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
76,98 CHF -0,86 CHF -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
72,48 CHF -3,26 CHF -4,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
73,94 CHF -0,75 CHF -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
114,26 CHF -1,30 CHF -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
346,00 CHF -0,80 CHF -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
146,20 CHF -2,05 CHF -1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die jüngsten Entwicklungen im Streit um Grönland haben auch den schweizerischen Aktienmarkt am Dienstag belastet. US-Präsident Donald Trump erhebt Anspruch auf die zu Dänemark gehörende Insel. Am Wochenende drohte der Präsident jenen europäischen Nato-Ländern Strafzölle an, die zur Unterstützung Dänemarks Soldaten nach Grönland entsandt hatten. Die EU kündigte harte Gegenmaßnahmen an. Auch wenn die Schweiz nicht direkt von den Strafzöllen betroffen wäre, dürfte sie doch die Folgen für die Konjunktur in der EU zu spüren bekommen, die wichtigster Handelspartner der Schweiz ist. Der SMI verlor 0,8 Prozent auf 13.170 Punkte.

Wer­bung

Von den 20 SMI-Werten verzeichneten 19 Kursverluste. Einziger Kursgewinner im SMI war die Alcon-Aktie, die allerdings am Montag die Liste der Verlierer angeführt hatte und nun in einer Gegenbewegung um 2,2 Prozent zulegte. Umgesetzt wurden 17,91 (Vortag: 16,09) Millionen Aktien.

Anleger zogen Geld aus US-Assets ab, darunter auch aus dem Dollar, und suchten stattdessen Sicherheit in Edelmetallen - Gold und Silber erreichten Rekordpreise - und im Schweizer Franken. Dessen Aufwertung belastete besonders die Kurse exportabhängiger heimischer Unternehmen.

Den mit Abstand höchsten Kursverlust im SMI verbuchte die Logitech-Aktie mit minus 4,3 Prozent. Die Analysten von Morgan Stanley hatten sie auf Underweight von Equal-Weight abgestuft. Ansonsten erfasste die Verkaufswelle jedoch den breiten Markt und erfasste defensive Aktien ebenso wie Konjunkturzykliker.

Wer­bung

Die Indexschwergewichte Nestle und Novartis gaben 1,0 und 1,1 Prozent nach. Roche verringerten ihr Minus im späten Handel auf 0,2 Prozent. Unter den konjunktursensitiven Titeln fielen im Bausektor Geberit, Holcim und Sika um bis zu 1,6 Prozent.

In der zweiten Reihe verbilligten sich Docmorris um 8,6 Prozent. Die Geschäftszahlen des Versandapothekenbetreibers kamen nicht gut an. Das Wachstum des Geschäfts mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland hat sich im vierten Quartal im Vergleich zum Vorquartal abgeschwächt.

Clariant gewannen gegen die negative Tendenz 2,4 Prozent. Henkel will die niederländische Stahl Holdings für bis zu 2 Milliarden Euro übernehmen, an der Clariant etwa 15 Prozent hält.

Wer­bung

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2026 11:43 ET (16:43 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Clariant

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Clariant

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
19.01.2026Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Henkel vz Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026Henkel vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.01.2026Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
08.12.2025Henkel vz BuyWarburg Research
02.12.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
07.11.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
07.11.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026Henkel vz Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Henkel vz NeutralUBS AG
09.01.2026Henkel vz NeutralUBS AG
08.01.2026Henkel vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16.01.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.12.2025Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen