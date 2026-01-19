ROUNDUP 2: Henkel bestätigt Gespräche über Kauf von Stahl Holdings - Kursdruck

(neu: Kurs deutlich abgesackt, 3M-Prognose)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel (Henkel vz) hat Gespräche über die Übernahme des niederländischen Unternehmens Stahl Holdings bestätigt. Mit dem französischen Mehrheitseigentümer Wendel (Wendel InvestissementAct) werde derzeit geredet, teilte Henkel am Montagabend mit. An der Börse hatte die Nachricht am Dienstag zunächst für wenig Bewegung gesorgt. Am Nachmittag rutsche die Aktie allerdings recht rasch deutlich ins Minus, bevor sie sich leicht erholte. Zuletzt lag der Abschlag noch bei zwei Prozent.

Ein Händler bewertete einen möglichen Kauf des Unternehmens als sinnvoll. Jedoch erscheine die kolportierte Bewertung recht hoch. Vor US-Börsenbeginn hatte der US-Mischkonzern 3M, der sich teilweise in ähnlichen Geschäftsfeldern wie Henkel bewegt, mit seiner Jahresprognose die Markterwartungen enttäuscht.

Stahl stellt chemische Produkte für die Beschichtung und Oberflächenbehandlung her. Bereits Ende November 2024 hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen von der Verkaufsabsicht berichtet und eine Bewertung von bis zu zwei Milliarden Euro genannt. Henkel äußerte sich nun nicht zu einem möglichen Kaufpreis. Ob es zu einer Einigung mit Wendel komme, sei derzeit zudem offen./err/he/men/mis