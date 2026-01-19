DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,97 -5,2%Nas23.122 -1,7%Bitcoin76.893 -3,3%Euro1,1734 +0,7%Öl64,90 +1,1%Gold4.755 +1,8%
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX letztlich tief im Minus -- Henkel mit möglichem Erwerb von Stahl Holdings -- Apple, Amazon, DroneShield, Rüstungstitel, Ryanair, LVMH, BYD, Hypoport, NVIDIA im Fokus
Top News
Gold, Silber & Kupfer mit Preissprung Ende 2025 - So könnte es 2026 weitergehen Gold, Silber & Kupfer mit Preissprung Ende 2025 - So könnte es 2026 weitergehen
Zollsorgen im Grönland-Streit: DAX verbucht letztlich erneut herbe Verluste - zeitweise Rückschlag an 24.500er-Marke Zollsorgen im Grönland-Streit: DAX verbucht letztlich erneut herbe Verluste - zeitweise Rückschlag an 24.500er-Marke
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

ROUNDUP 2: Henkel bestätigt Gespräche über Kauf von Stahl Holdings - Kursdruck

20.01.26 16:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
72,60 EUR 0,98 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wendel InvestissementAct.
82,25 EUR 2,75 EUR 3,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Kurs deutlich abgesackt, 3M-Prognose)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel (Henkel vz) hat Gespräche über die Übernahme des niederländischen Unternehmens Stahl Holdings bestätigt. Mit dem französischen Mehrheitseigentümer Wendel (Wendel InvestissementAct) werde derzeit geredet, teilte Henkel am Montagabend mit. An der Börse hatte die Nachricht am Dienstag zunächst für wenig Bewegung gesorgt. Am Nachmittag rutsche die Aktie allerdings recht rasch deutlich ins Minus, bevor sie sich leicht erholte. Zuletzt lag der Abschlag noch bei zwei Prozent.

Ein Händler bewertete einen möglichen Kauf des Unternehmens als sinnvoll. Jedoch erscheine die kolportierte Bewertung recht hoch. Vor US-Börsenbeginn hatte der US-Mischkonzern 3M, der sich teilweise in ähnlichen Geschäftsfeldern wie Henkel bewegt, mit seiner Jahresprognose die Markterwartungen enttäuscht.

Stahl stellt chemische Produkte für die Beschichtung und Oberflächenbehandlung her. Bereits Ende November 2024 hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen von der Verkaufsabsicht berichtet und eine Bewertung von bis zu zwei Milliarden Euro genannt. Henkel äußerte sich nun nicht zu einem möglichen Kaufpreis. Ob es zu einer Einigung mit Wendel komme, sei derzeit zudem offen./err/he/men/mis

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
19.01.2026Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Henkel vz Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026Henkel vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.01.2026Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
08.12.2025Henkel vz BuyWarburg Research
02.12.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
07.11.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
07.11.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Henkel vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026Henkel vz Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Henkel vz NeutralUBS AG
09.01.2026Henkel vz NeutralUBS AG
08.01.2026Henkel vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16.01.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.12.2025Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Henkel vz UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.

