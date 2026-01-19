ROUNDUP: Henkel bestätigt Gespräche über Kauf von Stahl Holdings - Aktie stabil

DAX24.560 -1,6%Est505.848 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -3,3%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.488 -2,5%Euro1,1739 +0,8%Öl64,41 +0,4%Gold4.725 +1,2%
20.01.26 12:13 Uhr
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel (Henkel vz) hat Gespräche über die Übernahme des niederländischen Unternehmens Stahl Holdings bestätigt. Mit dem französischen Mehrheitseigentümer Wendel (Wendel InvestissementAct) werde derzeit geredet, teilte Henkel am Montagabend mit. An der Börse sorgte die Nachricht am Dienstag für wenig Bewegung. Die Aktie notierte zuletzt leicht im Minus, zwischenzeitliche moderate Kursgewinne wurden wieder abgegeben. Ein Händler bewertete einen möglichen Kauf des Unternehmens als sinnvoll. Jedoch erscheine die kolportierte Bewertung recht hoch.

Stahl stellt chemische Produkte für die Beschichtung und Oberflächenbehandlung her. Bereits Ende November 2024 hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen von der Verkaufsabsicht berichtet und eine Bewertung von bis zu zwei Milliarden Euro genannt. Henkel äußerte sich nun nicht zu einem möglichen Kaufpreis. Ob es zu einer Einigung mit Wendel komme, sei derzeit zudem offen./err/he/men/mis

