Netflix will Kaufpreis für Warner komplett in bar bezahlen

20.01.26 13:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
77,06 EUR 1,49 EUR 1,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Paramount Skydance
9,95 EUR -0,05 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
23,96 EUR -0,45 EUR -1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LOS ANGELES/NEW YORK (dpa-AFX) - Netflix will Kaufpreis für Warner komplett in bar bezahlen Der Streaming-Anbieter Netflix legt im Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers (Warner Bros Discovery) nach. Das Unternehmen will sein bisheriges Gebot von knapp 83 Milliarden US-Dollar (71 Mrd Euro) inklusive Schulden für das Studio- und Streaming-Geschäft von Warner jetzt komplett in bar bezahlen, wie es am Dienstag in Los Angeles mitteilte. Bislang sollten die Warner-Aktionäre einen Teil der Summe in Netflix-Aktien erhalten.

Konkurrent Paramount (Paramount Skydance) bietet hingegen gut 108 Milliarden Dollar für den gesamten Warner-Brothers-Konzern, einschließlich der dazugehörigen Fernsehsender wie CNN. Für das Gebot zieht Paramount inzwischen vor Gericht. In einer Klage fordert Paramount von Warner vor allem mehr Informationen zur Entscheidung des Managements, das Gebot von Netflix vorzuziehen. Hinter Paramount steht die Familie des Tech-Milliardärs Larry Ellison, der als Unterstützer von US-Präsident Donald Trump bekannt ist./stw/jha/

In eigener Sache

Nachrichten zu Netflix Inc.

Analysen zu Netflix Inc.

08.01.2026Netflix BuyJefferies & Company Inc.
17.12.2025Netflix KaufenDZ BANK
17.12.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
11.12.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
10.12.2025Netflix OutperformBernstein Research
08.01.2026Netflix BuyJefferies & Company Inc.
17.12.2025Netflix KaufenDZ BANK
17.12.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
11.12.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
10.12.2025Netflix OutperformBernstein Research
05.12.2025Netflix Equal WeightBarclays Capital
18.11.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

