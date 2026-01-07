Netflix Aktie
Marktkap. 354,64 Mrd. EURKGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 US-Dollar belassen. Die geplante Übernahme von Warner Bros Discovery habe bereits Bedenken hinsichtlich des organischen Wachstums des Streaming-Unternehmens aufgeworfen, und ein trüber Ausblick auf 2026 würde diese noch verstärken, schrieb James Heaney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktie sei aber überzeugend./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Netflix Buy
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 134,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 90,73
|Abst. Kursziel*:
47,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 90,69
|Abst. Kursziel aktuell:
47,76%
|
Analyst Name:
James Heaney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 128,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
