Marktkap. 354,64 Mrd. EUR

KGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484

ISIN US64110L1061

Symbol NFLX

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 US-Dollar belassen. Die geplante Übernahme von Warner Bros Discovery habe bereits Bedenken hinsichtlich des organischen Wachstums des Streaming-Unternehmens aufgeworfen, und ein trüber Ausblick auf 2026 würde diese noch verstärken, schrieb James Heaney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktie sei aber überzeugend./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Buy

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 134,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 90,73		 Abst. Kursziel*:
47,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 90,69		 Abst. Kursziel aktuell:
47,76%
Analyst Name:
James Heaney 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 128,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

