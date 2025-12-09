DAX 24.098 -0,3%ESt50 5.710 -0,2%MSCI World 4.400 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.512 -0,3%Euro 1,1657 +0,2%Öl 61,94 -0,3%Gold 4.200 -0,2%
Netflix Aktie

Bernstein Research

Netflix Outperform

08:26 Uhr
Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 125 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Streaminganbieter habe trotz guter Argumente für eine Übernahme von Warner Bros wohl viel Arbeit vor sich, die Behörden von einer wettbewerbsrechtlichen Zustimmung zu überzeugen, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 03:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 05:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Outperform

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 125,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 96,71		 Abst. Kursziel*:
29,25%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 96,50		 Abst. Kursziel aktuell:
29,53%
Analyst Name:
Laurent Yoon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 131,80

*zum Zeitpunkt der Analyse

