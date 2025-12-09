Netflix Aktie
Marktkap. 352,77 Mrd. EURKGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 125 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Streaminganbieter habe trotz guter Argumente für eine Übernahme von Warner Bros wohl viel Arbeit vor sich, die Behörden von einer wettbewerbsrechtlichen Zustimmung zu überzeugen, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 03:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 05:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
