Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit Abgaben

NASDAQ 100 im Fokus

Der NASDAQ 100 schloss den Handelstag im Minus ab.

Letztendlich fiel der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,25 Prozent auf 25.627,95 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,260 Prozent auf 25.758,82 Punkte an der Kurstafel, nach 25.692,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25.828,16 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.531,75 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25.059,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23.762,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21.622,25 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 22,18 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26.182,10 Punkte. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Warner Bros Discovery (+ 4,41 Prozent auf 27,23 USD), Micron Technology (+ 4,09 Prozent auf 246,92 USD), ON Semiconductor (+ 3,00 Prozent auf 56,38 USD), Broadcom (+ 2,78 Prozent auf 401,10 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,63 Prozent auf 183,69 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Marvell Technology (-6,99 Prozent auf 92,00 USD), Fortinet (-3,90 Prozent auf 83,53 USD), Baker Hughes (-3,68 Prozent auf 47,39 USD), Lululemon Athletica (-3,67 Prozent auf 183,04 USD) und Netflix (-3,44 Prozent auf 96,79 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 41.271.276 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,801 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 5,73 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net