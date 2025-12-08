DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen uneins -- TKMS meldet starke Zahlen -- Klöckner & Co. bestätigt Gespräche über mögliches Übernahmeangebot -- Netflix, Warner Bros, Mercedes, SAP, VW im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt wird zum Wochenbeginn richtungslos erwartet. So zeigt sich der deutsche Leitindex DAX in vorbörslichen Indikationen zeitweise nahe der Nulllinie.

Der TecDAX notiert rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso kaum bewegt. Der DAX dürfte am Montag nahezu unverändert starten. Nach einem schwachen Auftakt in den Dezember konnte der DAX in der vergangenen Woche dennoch ein Plus von 0,8 Prozent verzeichnen. Die Erholung kam jedoch erst im Bereich des Korrekturtrends zum Stillstand, der sich seit dem Rekordhoch im Oktober bei 24.771 Punkten gebildet hat. Auch der nachhaltige Sprung über die 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien - wichtige Indikatoren für mittel- und langfristige Trends - fällt dem Index schwer. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners hatte bereits am Freitag auf die ungewöhnlich ruhige Marktphase hingewiesen, sichtbar am europäischen Volatilitätsindex, der zuletzt ein Dreimonatstief erreicht hatte. Für neue Impulse könnte in dieser Woche die US-Notenbank sorgen, die am Mittwochabend ihre Entscheidung zum Leitzins bekannt gibt. Marktstratege Mislav Matejka mahnte jedoch, die Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben. Eine Zinssenkung werde inzwischen fest eingepreist, und die Aktienkurse bewegten sich wieder in Richtung der jüngsten Höchststände - kurz vor dem Weihnachtsfest könnten daher manche Anleger geneigt sein, Gewinne mitzunehmen.





An Europas Börsen dürften nur wenig bewegt in die neue Woche starten. Der EURO STOXX 50 tendiert vorbörslich zeitweise seitwärts. Zum Wochenbeginn zeichnet sich eine weitgehend unveränderte Eröffnung ab. Bis zur Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch dürfte die Zurückhaltung am Markt vorherrschen. Eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte wird von den Marktteilnehmern mehrheitlich erwartet, doch bleibt der Optimismus verhalten, da einige Fed-Mitglieder betonten, dass ein Schritt im Dezember keineswegs sicher sei. Die wirtschaftliche Agenda ist ansonsten überschaubar.





Die US-Börsen verabschiedeten sich zum Wochenschluss mit leichten Kursgewinnen. Der Dow Jones bewegte sich am letzten Handelstag der Woche in einer Tradingtrange von 200 Punkte und schloss 0,22 Prozent höher auf 47.954,99 Punkten.

Der NASDAQ Composite bewegte sich während der gesamten Sitzung leicht im Plus und legte um 0,31 Prozent auf 23.578,13 Zähler zu. Nach einer Atempause am Vortag ist es am Freitag an den US-Börsen wieder etwas nach oben gegangen. Die wichtigsten Indizes machten einen weiteren, wenn auch kleinen Schritt auf ihrem Weg zurück zu ihren Rekordständen, die einige Wochen alt sind. Anleger setzten weiter darauf, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche nochmals ihren Leitzins senkt. Aktuelle Wirtschaftsdaten änderten nichts an dieser Erwartung.