DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,02 -0,3%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.555 +1,4%Euro1,1661 +0,1%Öl63,89 +0,1%Gold4.215 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 SAP 716460 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Netflix 552484 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen uneins -- TKMS meldet starke Zahlen -- Klöckner & Co. bestätigt Gespräche über mögliches Übernahmeangebot -- Netflix, Warner Bros, Mercedes, SAP, VW im Fokus
Top News
IBM-Aktie: Übernahme von Confluent steht offenbar kurz bevor IBM-Aktie: Übernahme von Confluent steht offenbar kurz bevor
Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: Wie BIT Capital mit Tech, Daten & Timing die Nasdaq schlägt.
Heute im Fokus

DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen uneins -- TKMS meldet starke Zahlen -- Klöckner & Co. bestätigt Gespräche über mögliches Übernahmeangebot -- Netflix, Warner Bros, Mercedes, SAP, VW im Fokus

aktualisiert 08.12.25 08:06 Uhr

IBM steht wohl vor Übernahme von Confluent. Stabilus enttäuscht mit Dividende und vorsichtiger Prognose. LG Energy Solution-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit Mercedes-Benz an. Siemens und Siemens Healthineers kooperieren mit Rheinmetall. HORNBACH macht weniger Geschäft als erwartet und wird skeptischer. Kommt die SpaceX-Aktie? Börsengang 2026 möglich.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt wird zum Wochenbeginn richtungslos erwartet.

So zeigt sich der deutsche Leitindex DAX in vorbörslichen Indikationen zeitweise nahe der Nulllinie.
Der TecDAX notiert rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso kaum bewegt.

Der DAX dürfte am Montag nahezu unverändert starten. Nach einem schwachen Auftakt in den Dezember konnte der DAX in der vergangenen Woche dennoch ein Plus von 0,8 Prozent verzeichnen. Die Erholung kam jedoch erst im Bereich des Korrekturtrends zum Stillstand, der sich seit dem Rekordhoch im Oktober bei 24.771 Punkten gebildet hat. Auch der nachhaltige Sprung über die 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien - wichtige Indikatoren für mittel- und langfristige Trends - fällt dem Index schwer. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners hatte bereits am Freitag auf die ungewöhnlich ruhige Marktphase hingewiesen, sichtbar am europäischen Volatilitätsindex, der zuletzt ein Dreimonatstief erreicht hatte.

Für neue Impulse könnte in dieser Woche die US-Notenbank sorgen, die am Mittwochabend ihre Entscheidung zum Leitzins bekannt gibt. Marktstratege Mislav Matejka mahnte jedoch, die Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben. Eine Zinssenkung werde inzwischen fest eingepreist, und die Aktienkurse bewegten sich wieder in Richtung der jüngsten Höchststände - kurz vor dem Weihnachtsfest könnten daher manche Anleger geneigt sein, Gewinne mitzunehmen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Aktien von Siemens, Siemens Healthineers und Rheinmetall uneins: Kooperation verkündet
Siemens / RheinmetallTKMSMoore ThreadsSAPKlöckner & Co.SpaceXVW

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

05.12.25DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, Rüstungswerte im Fokus
04.12.25DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich uneins -- Salesforce mit starken Zahlen -- HPE, Intel, BP, Snowflake, DroneShield, Netflix, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, Rheinmetall im Fokus
03.12.25DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen schließt im Plus -- HUGO BOSS enttäuscht-- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
02.12.25DAX letztlich fester -- US-Börsen grün -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy vor BTC-Verkauf? -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
01.12.25DAX letztlich unter Druck -- US-Börsen schließen in Rot -- NVIDIA macht Milliardendeal mit Synopsys -- Qualitätsmängel bei Airbus A320-Jets -- Bitcoin, BYD, Rheinmetall & Co., Palantir, TKMS im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten