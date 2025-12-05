DAX aktuell

Auch am Freitag herrschte am deutschen Aktienmarkt positive Stimmung: Für den deutschen Leitindex ging es nach oben.

Den letzten Handelstag der Woche startete der DAX mit einem knappen Zugewinn. Im Haupthandel übersprang er abermals die 24.000-Punkte-Marke mit einem Tageshoch von 24.130,92 Einheiten und hielt sich bis zum Handelsende über der psychologisch wichtigen Hürde. Er verabschiedete sich mit einem Aufschlag von 0,61 Prozent auf 24.028,14 Punkte ins Wochenende.

Bei 24.000 Zählern liegt seit Mai - von kurzen Ausreißern abgesehen - etwa der Mittelpunkt der DAX-Schwankungen.

Wer­bung Wer­bung

Vergangene DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Impulse von Konjunkturseite bleiben aus

Einen US-Arbeitsmarktbericht, wie eigentlich an jedem ersten Freitag im Monat, hat es unterdessen, wie seit längerem bekannt, nicht gegeben. Hier zeige der längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) der US-Geschichte weiter Nachwirkungen, schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Der Stillstand war erst Mitte November durch einen Übergangshaushalt beendet worden. Auf die November-Werte müssten die Anleger warten bis nach der Leitzinsentscheidung der US-Fed in der kommenden Woche.

Insgesamt scheint am europäischen Aktienmarkt vorweihnachtliche Ruhe einzukehren. Der wichtigste europäische Volatilitätsindex habe tags zuvor ein Dreimonatstief erreicht, so Altmann. Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires