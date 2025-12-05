DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,92 -5,4%Nas23.564 +0,3%Bitcoin77.036 -2,7%Euro1,1646 ±0,0%Öl63,83 +0,7%Gold4.214 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Bayer BAY001 Infineon 623100 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Intel, Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, D-Wave, Vulcan Energy, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Viele Verkäufe: So positionierte sich die Schweizerische Nationalbank in den USA in Q3 Viele Verkäufe: So positionierte sich die Schweizerische Nationalbank in den USA in Q3
ETF-Sparplan vs. Einmalanlage: Welche Strategie sich wirklich auszahlt ETF-Sparplan vs. Einmalanlage: Welche Strategie sich wirklich auszahlt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.
DAX aktuell

Aufstieg setzte sich am Freitag fort: DAX nahm erneut 24.000-Punkte-Hürde

05.12.25 18:31 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX erneut mit Gewinnen über 24.000-Punkte-Marke | finanzen.net

Auch am Freitag herrschte am deutschen Aktienmarkt positive Stimmung: Für den deutschen Leitindex ging es nach oben.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.028,1 PKT 146,1 PKT 0,61%
Charts|News|Analysen

Den letzten Handelstag der Woche startete der DAX mit einem knappen Zugewinn. Im Haupthandel übersprang er abermals die 24.000-Punkte-Marke mit einem Tageshoch von 24.130,92 Einheiten und hielt sich bis zum Handelsende über der psychologisch wichtigen Hürde. Er verabschiedete sich mit einem Aufschlag von 0,61 Prozent auf 24.028,14 Punkte ins Wochenende.
Bei 24.000 Zählern liegt seit Mai - von kurzen Ausreißern abgesehen - etwa der Mittelpunkt der DAX-Schwankungen.

Wer­bung

Vergangene DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Impulse von Konjunkturseite bleiben aus

Einen US-Arbeitsmarktbericht, wie eigentlich an jedem ersten Freitag im Monat, hat es unterdessen, wie seit längerem bekannt, nicht gegeben. Hier zeige der längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) der US-Geschichte weiter Nachwirkungen, schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Der Stillstand war erst Mitte November durch einen Übergangshaushalt beendet worden. Auf die November-Werte müssten die Anleger warten bis nach der Leitzinsentscheidung der US-Fed in der kommenden Woche.

Insgesamt scheint am europäischen Aktienmarkt vorweihnachtliche Ruhe einzukehren. Der wichtigste europäische Volatilitätsindex habe tags zuvor ein Dreimonatstief erreicht, so Altmann. Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

19:15DAX in KW 49: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
18:44Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
18:38Porsche will ihn nicht: VW-Chefstratege Weckbach wechselt offenbar zu Mercedes-AMG
18:31Aufstieg setzte sich am Freitag fort: DAX nahm erneut 24.000-Punkte-Hürde
18:10ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax klettert über 24.000 Punkte - Fed im Fokus
18:09Stefan Weckbach: VW Chefstratege wechselt zu Mercedes und wird AMG Chef
17:57XETRA-Handel: DAX beendet die Sitzung im Plus
17:46Aktien Frankfurt Schluss: Dax klettert über 24.000 Punkte - Fed im Fokus
mehr