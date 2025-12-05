Analysten-Meinungen

Die Bewertungen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie im Überblick.

4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu EVOTEC SE veröffentlicht.

2 Analysten empfehlen die EVOTEC SE-Aktie mit Kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von EVOTEC SE mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 8,300 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 2,50 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von EVOTEC SE in Höhe von 5,800 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 10,00 EUR 72,41 12.11.2025 Deutsche Bank AG 6,00 EUR 3,45 07.11.2025 Deutsche Bank AG 6,00 EUR 3,45 06.11.2025 RBC Capital Markets 11,20 EUR 93,10 05.11.2025

