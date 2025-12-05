DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -5,7%Nas23.545 +0,2%Bitcoin76.300 -3,6%Euro1,1638 -0,1%Öl63,66 +0,5%Gold4.215 +0,1%
Analysten-Meinungen

November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der EVOTEC-Aktie angepasst

05.12.25 18:01 Uhr
November 2025: So schätzen die Experten die EVOTEC-Aktie ein

Die Bewertungen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
5,49 EUR -0,13 EUR -2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu EVOTEC SE veröffentlicht.

2 Analysten empfehlen die EVOTEC SE-Aktie mit Kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von EVOTEC SE mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 8,300 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 2,50 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von EVOTEC SE in Höhe von 5,800 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets10,00 EUR72,4112.11.2025
Deutsche Bank AG6,00 EUR3,4507.11.2025
Deutsche Bank AG6,00 EUR3,4506.11.2025
RBC Capital Markets11,20 EUR93,1005.11.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
12.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
05.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen