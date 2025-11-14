DAX23.759 -1,2%Est505.673 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,05 -3,2%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.273 -2,9%Euro1,1610 -0,2%Öl64,53 +2,3%Gold4.145 -0,6%
Meldepflicht nachgekommen

Verkauf: Director kürzt Depot um EVOTEC SE-Aktien

14.11.25 12:01 Uhr
Verkauf: Director kürzt Depot um EVOTEC SE-Aktien

Anleger sollten EVOTEC SE nach einem Insidertrade im Blick behalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
5,29 EUR -0,05 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei EVOTEC SE am 13.11.2025 informiert. Am 13.11.2025 wurde der Handel mit EVOTEC SE-Anteilen gemeldet. Dohrmann, Dr. Cord, Vorstand, hielt am 13.11.2025 nicht an EVOTEC SE-Aktien fest. Die Führungskraft veräußerte 19.986 Aktien zu jeweils 5,53 EUR. Das Papier von EVOTEC SE konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 2,80 Prozent auf 5,50 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich Prozent im Plus bei EUR. EVOTEC SE wird aktuell mit einem Börsenwert von 955,54 Mio. Euro gelistet. An der Börse befinden sich momentan 177.609.584 Aktien im Streubesitz.

Die letzte Insider-Bewegung bei EVOTEC SE ergab sich am 12.09.2025. Vorstand, Hitchin, Paul bei EVOTEC SE, vergrößerte sein Investment um 12.500 Aktien für jeweils 5,91 EUR.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
