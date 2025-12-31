DAX24.490 +0,6%Est505.779 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.419 -0,2%Bitcoin75.644 +0,5%Euro1,1749 ±0,0%Öl61,61 -0,4%Gold4.309 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
Yuan-Stärke: Warum Chinas Währung dem Bitcoin helfen könnte Yuan-Stärke: Warum Chinas Währung dem Bitcoin helfen könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index-Performance

Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittag

31.12.25 12:25 Uhr
Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittag | finanzen.net

Der FTSE 100 gönnt sich am dritten Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3i plc
38,60 EUR 1,40 EUR 3,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ashtead plc
58,00 EUR -0,50 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AstraZeneca PLC
158,30 EUR 1,95 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BAT PLC (British American Tobacco)
47,95 EUR -0,10 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Diploma PLC
60,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Experian PLC
38,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresnillo PLC
39,46 EUR 2,94 EUR 8,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intermediate Capital Group PLC
23,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Legal & General plc
2,99 EUR 0,05 EUR 1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marks & Spencer plc
3,70 EUR 0,01 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
43,72 EUR 0,34 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Pershing Square Holdings
55,10 EUR -0,40 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vodafone Group PLC
1,13 EUR 0,02 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WPP 2012 PLC
3,72 EUR -0,08 EUR -2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
FTSE 100
9.918,7 PKT -22,0 PKT -0,22%
Charts|News|Analysen

Der FTSE 100 gibt im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,18 Prozent auf 9.922,51 Punkte nach. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,851 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent tiefer bei 9.940,70 Punkten in den Handel, nach 9.940,71 Punkten am Vortag.

Bei 9.950,11 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 9.916,70 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 0,525 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9.720,51 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Stand von 9.350,43 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, den Wert von 8.173,02 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 20,13 Prozent nach oben. 9.954,32 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.544,83 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Metlen Energy Metals (+ 1,70 Prozent auf 44,20 EUR), Pershing Square (+ 0,67 Prozent auf 48,26 GBP), Vodafone Group (+ 0,61 Prozent auf 0,99 GBP), Marks Spencer (+ 0,55 Prozent auf 3,29 GBP) und BAT (+ 0,35 Prozent auf 42,10 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Fresnillo (-2,64 Prozent auf 33,22 GBP), Experian (-1,53 Prozent auf 33,57 GBP), WPP 2012 (-1,42 Prozent auf 3,36 GBP), Intermediate Capital Group (-1,38 Prozent auf 20,43 GBP) und Ashtead (-1,32 Prozent auf 50,74 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Vodafone Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 12.687.627 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 244,335 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Im FTSE 100 hat die 3i-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Legal General lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,47 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf 3i

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3i

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
15.12.2025BAT OverweightBarclays Capital
10.12.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.12.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
10.12.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
09.12.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.12.2025BAT OverweightBarclays Capital
10.12.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
10.12.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
09.12.2025BAT OverweightBarclays Capital
09.12.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.12.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.12.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
09.12.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen