Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittag

Index-Performance

Der FTSE 100 gönnt sich am dritten Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Der FTSE 100 gibt im LSE-Handel um 12:08 Uhr um 0,18 Prozent auf 9.922,51 Punkte nach. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,851 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent tiefer bei 9.940,70 Punkten in den Handel, nach 9.940,71 Punkten am Vortag.

Bei 9.950,11 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 9.916,70 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 0,525 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9.720,51 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Stand von 9.350,43 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, den Wert von 8.173,02 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 20,13 Prozent nach oben. 9.954,32 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.544,83 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Metlen Energy Metals (+ 1,70 Prozent auf 44,20 EUR), Pershing Square (+ 0,67 Prozent auf 48,26 GBP), Vodafone Group (+ 0,61 Prozent auf 0,99 GBP), Marks Spencer (+ 0,55 Prozent auf 3,29 GBP) und BAT (+ 0,35 Prozent auf 42,10 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Fresnillo (-2,64 Prozent auf 33,22 GBP), Experian (-1,53 Prozent auf 33,57 GBP), WPP 2012 (-1,42 Prozent auf 3,36 GBP), Intermediate Capital Group (-1,38 Prozent auf 20,43 GBP) und Ashtead (-1,32 Prozent auf 50,74 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Vodafone Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 12.687.627 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 244,335 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Im FTSE 100 hat die 3i-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Legal General lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,47 Prozent.

Redaktion finanzen.net