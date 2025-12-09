BAT Aktie
Marktkap. 107,42 Mrd. EURKGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN 916018
ISIN GB0002875804
Symbol BTAFF
BAT Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco nach Zahlen für das Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Buy" belassen. Die Briten seien robust unterwegs und in einer frühen Phase eines erfolgreichen Weges hin zu "rauchfreien" Produkten, schrieb Andrei Andon-Ionita in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 19:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 19:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BAT Buy
|Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
52,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
43,22 £
|Abst. Kursziel*:
20,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andrei Andon-Ionita
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,36 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|09:36
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09:36
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09:36
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.19
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|09.12.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.