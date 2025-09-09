BAT Aktie
Marktkap. 104,93 Mrd. EURKGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN 916018
ISIN GB0002875804
Symbol BTAFF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 3250 auf 4500 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Höhere Dynamik im Geschäft mit den neuen Produktkategorien untermauerten zwar den jüngsten Kursanstieg, schrieb Analyst Richard Felton am Mittwochabend. Die aktuellen Markterwartungen verlangten aber bereits einen starken Geschäftsverlauf./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 21:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BAT Neutral
|Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
45,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
47,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
41,74 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Felton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,57 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|08:51
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|BAT Buy
|UBS AG
|02.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|BAT Buy
|UBS AG
|02.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|21.07.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|15.07.25
|BAT Overweight
|Barclays Capital
|02.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.19
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.19
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.19
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|16.10.18
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|04.08.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.25
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.