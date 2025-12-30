Verluste in New York: Dow Jones fällt am Nachmittag

Kursverlauf

Der Dow Jones wagt sich am Dienstagnachmittagnicht aus der Reserve.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,09 Prozent tiefer bei 48.416,36 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,231 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,360 Prozent höher bei 48.636,63 Punkten, nach 48.461,93 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 48.297,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 48.471,70 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 47.716,42 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 30.09.2025, den Stand von 46.397,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, lag der Dow Jones noch bei 42.573,73 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 14,21 Prozent nach oben. Bei 48.886,86 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Zählern markiert.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 1,92 Prozent auf 221,42 USD), UnitedHealth (+ 1,17 Prozent auf 332,79 USD), Walt Disney (+ 0,85 Prozent auf 115,16 USD), Chevron (+ 0,66 Prozent auf 151,98 USD) und Verizon (+ 0,56 Prozent auf 40,71 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Goldman Sachs (-0,99 Prozent auf 883,35 USD), IBM (-0,66 Prozent auf 303,71 USD), Amgen (-0,57 Prozent auf 327,75 USD), Walmart (-0,44 Prozent auf 112,04 USD) und Cisco (-0,42 Prozent auf 77,46 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 10.637.218 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3,934 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Verizon-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,76 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net