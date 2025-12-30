Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Kursentwicklung im Fokus

Das macht der NASDAQ Composite am Nachmittag.

Der NASDAQ Composite sinkt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,03 Prozent auf 23.467,96 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,037 Prozent schwächer bei 23.465,67 Punkten in den Dienstagshandel, nach 23.474,35 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 23.521,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23.426,78 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Stand von 23.365,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22.660,01 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19.486,78 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,72 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 24.019,99 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14.784,03 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 14,12 Prozent auf 16,65 USD), Dorel Industries (+ 7,54 Prozent auf 1,12 USD), Sangamo Therapeutics (+ 5,90 Prozent auf 0,43 USD), Comtech Telecommunications (+ 5,31 Prozent auf 5,55 USD) und TransAct Technologies (+ 5,00 Prozent auf 3,99 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Corcept Therapeutics (-9,91 Prozent auf 71,91 USD), Flushing Financial (-8,23 Prozent auf 15,50 USD), PetMed Express (-5,46 Prozent auf 3,21 USD), Ligand Pharmaceuticals (-2,53 Prozent auf 190,22 USD) und inTest (-2,29 Prozent auf 7,24 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 10.637.218 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,934 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Upbound Group-Aktie präsentiert mit 4,34 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index präsentiert die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13,92 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net