EVOTEC Aktie
Marktkap. 1,17 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 566480
ISIN DE0005664809
Symbol EVOTF
EVOTEC SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11,90 Euro belassen. Eine Schwäche im zweiten Quartal bei kooperativen Forschungs- und Entwicklungsprojekten werde von der Entwicklung bei Just-Evotec Biologics verstärkt, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach der Warnung im Juli habe der Wirkstoffforscher im zweiten Quartal beim Umsatz die Konsensschätzungen verfehlt./rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:45 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: EVOTEC Outperform
|Unternehmen:
EVOTEC SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
11,90 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
6,57 €
|Abst. Kursziel*:
81,07%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
6,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
77,40%
|
Analyst Name:
Charles Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EVOTEC SE
|08:56
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|EVOTEC Buy
|Warburg Research
|22.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
