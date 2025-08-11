DAX 24.025 -0,2%ESt50 5.352 +0,3%Top 10 Crypto 16,70 +0,8%Dow 44.459 +1,1%Nas 21.682 +1,4%Bitcoin 102.046 -0,9%Euro 1,1710 +0,3%Öl 66,16 +0,1%Gold 3.357 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX startet höher -- Asiens Börsen fest - Nikkei mit Rekord -- RENK mit starker Auftragslage -- E.ON steigert Gewinn -- TUI schlägt Erwartungen -- Porsche SE im Fokus
Top News
Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Henkel vz-Aktie mit Market-Perform Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Henkel vz-Aktie mit Market-Perform
Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EVOTEC Aktie

Kaufen
Verkaufen
EVOTEC Aktien-Sparplan
6,71 EUR +0,11 EUR +1,61 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,17 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 566480

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005664809

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EVOTF

RBC Capital Markets

EVOTEC SE Outperform

08:56 Uhr
EVOTEC SE Outperform
Aktie in diesem Artikel
EVOTEC SE
6,71 EUR 0,11 EUR 1,61%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11,90 Euro belassen. Eine Schwäche im zweiten Quartal bei kooperativen Forschungs- und Entwicklungsprojekten werde von der Entwicklung bei Just-Evotec Biologics verstärkt, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach der Warnung im Juli habe der Wirkstoffforscher im zweiten Quartal beim Umsatz die Konsensschätzungen verfehlt./rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:45 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: EVOTEC Outperform

Unternehmen:
EVOTEC SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
11,90 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
6,57 €		 Abst. Kursziel*:
81,07%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
6,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
77,40%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EVOTEC SE

08:56 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
31.07.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
30.07.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
28.07.25 EVOTEC Buy Warburg Research
22.07.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

finanzen.net Lohnende DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition? DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr abgeworfen DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagvormittag ins Plus
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verzeichnet am Montagnachmittag kaum Ausschläge
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich im Aufwind
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Handel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Donnerstagnachmittag steigen
finanzen.net Handel in Europa: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
DHL Group (ex Deutsche Post) zu myNews hinzufügen