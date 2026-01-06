DAX 25.056 +0,7%ESt50 5.920 -0,2%MSCI World 4.503 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.547 +0,7%Bitcoin 78.598 -1,9%Euro 1,1689 +0,0%Öl 60,49 +0,0%Gold 4.464 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW SAP 716460 Amazon 906866 Allianz 840400 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überspringt 25.000er Marke -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD im Fokus
Top News
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
BYD-Aktie kämpft mit Gegenwind - doch Analysten sehen langfristige Chancen BYD-Aktie kämpft mit Gegenwind - doch Analysten sehen langfristige Chancen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EVOTEC Aktie

Kaufen
Verkaufen
EVOTEC Aktien-Sparplan
6,14 EUR +0,37 EUR +6,42 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 978,64 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 566480

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005664809

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EVOTF

RBC Capital Markets

EVOTEC SE Outperform

11:21 Uhr
EVOTEC SE Outperform
Aktie in diesem Artikel
EVOTEC SE
6,14 EUR 0,37 EUR 6,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Übernahme von Dark Blue Therapeutics durch Amgen sei positiv für den Wirkstoffforscher, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Evotec halte geschätzt gut ein Fünftel an Dark Blue und könne die Beteiligung nun zu Geld machen. Für Anleger sei unterdessen die Erholung des vorklinischen Forschungsgeschäfts entscheidend./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:35 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: EVOTEC Outperform

Unternehmen:
EVOTEC SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,95 €		 Abst. Kursziel*:
68,01%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
6,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,97%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EVOTEC SE

11:21 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
12.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu EVOTEC SE

StockXperts Evotec: Das sieht endlich mal gut aus Evotec: Das sieht endlich mal gut aus
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX beginnt Mittwochssitzung im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt: TecDAX klettert zum Start
finanzen.net EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag in Grün
Dow Jones Amgen-Aktie in Grün: Übernahme von Dark Blue für hunderte Millionen Dollar
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX steigt zum Handelsende
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX steigt zum Ende des Dienstagshandels
finanzen.net EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Kursplus
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich fester
EQS Group EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- National Bank of Canada/
PR Newswire National Bank Investments Announces a Revision of the 2025 Annual Reinvested Distribution Amount for the Evovest Global Equity ETF
EQS Group EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Evotec appoints Dr. Sarah Fakih as EVP, Head of Global Communications and Investor Relations
EQS Group EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
EVOTEC SE zu myNews hinzufügen