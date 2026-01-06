EVOTEC Aktie
Marktkap. 978,64 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 566480
ISIN DE0005664809
Symbol EVOTF
EVOTEC SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Übernahme von Dark Blue Therapeutics durch Amgen sei positiv für den Wirkstoffforscher, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Evotec halte geschätzt gut ein Fünftel an Dark Blue und könne die Beteiligung nun zu Geld machen. Für Anleger sei unterdessen die Erholung des vorklinischen Forschungsgeschäfts entscheidend./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:35 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: EVOTEC Outperform
|Unternehmen:
EVOTEC SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,95 €
|Abst. Kursziel*:
68,01%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
6,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
62,97%
|
Analyst Name:
Charles Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
